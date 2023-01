Pro mnohé návštěvníky je překvapivé, že například africkým žirafám mráz nevadí. „Nesmí však uklouznout na ledu, aby si neporanily nohy,“ upozornil Vašák. „Na určitou dobu chodí v zimě ven i pekari, prasata visajanská, tapíři nebo babirusy, obecně většina druhů, které chováme, chodí ven celoročně,“ doplnil.

Teplomilné druhy si s příchodem zimy postupně zvykají na chladnější počasí, a díky tomu pak mohou jít ven i v zimních měsících, vždy s ohledem na venkovní teploty. Prakticky celou zimu naopak ve vnitřních ubikacích stráví lemuři nebo drápkaté opice. „Pozorovat je však lze, akorát je lidé nenajdou ve venkovním výběhu,“ podotkla vedoucí marketingového oddělení Simona Kubičková.

Mezi další otužilce patří i plameňáci. Tito ptáci klidně snesou teploty do minus 10 až 15 stupňů bez sebemenších problémů. „U nich hrozí, že by se mohli poranit o led, nebo dokonce ve vodě zamrznout,“ řekl Jan Vašák. To je podle něj taky důvod, proč jim na zimu zamezují vstup do vody. „K dispozici tedy mají pouze část břehu podél jejich vnitřní ubikace,“ dodal na závěr.