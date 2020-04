Řada dalších Jihlavanů právě tam, v lokalitě U Rybníčků, kdysi ujela první metry na jízdním kole. Často se tam pak s kamarády vraceli i později během svého mládí. Cestičky i provozní budova však zůstávaly po desetiletí stejné a pár let zpět se začalo hovořit o tom, že už nevyhovují.

Loni v září tak začalo dopravní hřiště pod Brněnským mostem procházet výraznou modernizací, kterou nezastavil ani nouzový stav. „Práce pokračují nepřetržitě,“ potvrdil mluvčí radnice Radovan Daněk. Dělníci mimo jiné zbourali dvoupodlažní budovu ze sedmdesátých let. Aktuálně tam už stojí její nástupce – má jen jedno patro, je bezbariérový a aktuálně obehnaný lešením.

Celé hřiště aktuálně připomíná jedno velké staveniště – některé stromy jsou pryč a stejně tak i asfaltové cesty. Nahradí je nové a moderní, v lokalitě vzniká například i vyvýšený kruhový objezd. Výměny se dočkají i semafory.

Psů se chtějí zbavit

I když radnice areál nechce oplotit, ráda by v něm zajistila bezpečnost pro děti. „Psů na dopravním hřišti bychom se chtěli zbavit,“ potvrdil už dříve radní za ODS David Beke. V areálu tak bude kamera a na dodržování pravidel budou dohlížet strážníci.

Také nadále by mělo dopravní hřiště sloužit školákům z Jihlavy i blízkého okolí. První z nich by na něj mohli zavítat už na začátku nového školního roku, který by měl začít v září. „Školní výuku bude mít v kompetenci Dům dětí a mládeže Jihlava, který bude spolupracovat s BESIPem a Městskou policií nebo Trivisem,“ poodhalil Daněk s tím, že se aktuálně jedná o odpoledních aktivitách zmiňovaných subjektů.

Stejně tak se zatím řeší, jestli bude v lokalitě půjčovna jízdních kol. Magistrát ještě loni uvažoval také o tom, aby byl přímo na hřišti prodej občerstvení. Nakonec se ale zřejmě nebude nic měnit a zůstane jen to v těsné blízkosti hřiště.