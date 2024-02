Nepořádek v parcích vnímá Vilém Wodák, který chodí ulicemi města každý den několikrát. „Třeba v Tyršově ulici jsou neustále plné odpadkové koše , hromadí se to i kolem. Všude jsou odpadky, máme tu tabákové plantáže, ohromné množství vajglů a to nemluvím o psích exkrementech,“ sdělil své dojmy.

Zmínil ještě, že se cítil trapně, když odpadky loni viděli zahraniční návštěvníci festivalu dokumentárních filmů. Nelíbí se mu ani práce lidí, kteří uklízí centrum. „Oni jdou vedle sebe, kouří, nedívají se na cestu, ti jsou zadarmo drazí,“ nešetřil kritikou. „Jsem jihlavský patriot a záleží mi na vzhledu našeho města,“ poznamenal.

Zlepšit situaci chce i vedení města. Primátor Petr Ryška se už sešel se zástupci Služeb města Jihlavy, Správy městských lesů, odborů dopravy a životního prostředí. Tedy se všemi, kteří se nějakým způsobem podílejí na čistotě města. Téma dialogu bylo nasnadě: co udělat je zlepšení současného stavu.

Na první pohled je zřejmé, že se v tématu čistoty města angažuje až příliš institucí. Zjednodušení by uvítal i opoziční zastupitel Radek Hošek, který je velkým kritikem čistoty města. „To je zásadní věc, čím je to přímější, tím je to jednodušší. Já za sebe bych se přimlouval za to, aby to měl na starost odbor životního prostředí a na základě jeho objednávek aby Služby města Jihlavy uklízely tak, jak mají,“ podělil se o svůj názor.

Podle něj by také měly už nyní Služby města Jihlavy lépe kontrolovat, zda jejich pracovníci uklízí tak, jak mají. A hlavně jde i v tomto případě o finanční stránku. „Je potřeba navýšit peníze a začít vyvážení košů řešit ne šestkrát týdně, ale každodenně v centru a někde i dvakrát za den,“ usoudil.

Přeplněné koše často kritizuje i veřejnost. Primátor Ryška podotkl, že častější vývoz už radnice zkoušela a na čistotě v parcích se to nijak neprojevilo. Nepomůže podle všeho ani instalace větších nádob. „Je to naopak. Když se zvětší odpadkový koš, lidé začnou vynášet i domovní odpad,“ řekl náměstek primátora Martin Laštovička. Přesto ale město koše v centru letos na jaře vymění, ty stávající jsou nevzhledné.

Jak tedy zamezit odhazování odpadků v parcích? „Je potřeba, aby městská policie chodila městem a pokud někdo něco odhodí, byl na to jednou, dvakrát upozorněn a pak už standardní bloková pokuta, padni komu padni,“ nabídl svůj recept na čisté ulice opoziční zastupitel Hošek.

Strážníci pořádek v ulicích kontrolují i nyní. „Pokud je zjištěn původce znečištění na místě, bývá vyzván k úklidu. Tuto výzvu obvykle uposlechne, protože horní hranice pokuty za tento přestupek je deset tisíc korun,“ informoval Deník Stanislav Maštera, zástupce ředitele Městské policie Jihlava.

Vedení města vnímá množství odpadků v ulicích jako narůstající problém. Primátor Petr Ryška míní, že zapojit se mají i Jihlavané. Čistotu města si mají vzít za svou, odhazovat odpadky pouze do košů a nebát se okřiknout ty, kteří dělají nepořádek.