VIDEO: Konečně. V Ráji začala stavba obchvatu Jihlavy

Podle odhadů denně jezdí mezi Jihlavou a Třebíčí šest tisíc aut, na Znojmo je to pak ještě o tři tisíce více. Nyní již využívají kruhové objezdy, které část obchvatu ohraničí. Pro Jihlavu přitom bude dobudování obchvatu zásadní. Centrum města se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Bazén ve Vodním ráji

Služby města Jihlavy pak vyslyšely letité nářky návštěvníků, kteří si chtějí při návštěvě kryté části Vodního ráje zaplavat. Od konce září tam budou tři plavecké dráhy a délce pětadvacet metrů, které povedou směrem k tobogánu. Minulostí už je vyplouvací bazén, který sloužil od roku 2001 nepřetržitě a celoročně. Lidé mohli i v zimě vyplavat ven, a ve vodě o teplotě 27 stupňů mít kolem sebe sníh.

VIDEO: Těžká technika už drtí bazén u Vodního ráje v Jihlavě. Podívejte se

Mluvčí Služeb Města Jihlavy Martin Málek vysvětlit, že se změnily návyky návštěvníků. Už nechtějí jen pasivně relaxovat. Informaci o výstavbě plaveckého bazénu v největším aquaparku na Vysočině uvítali i ti návštěvníci, kteří tam sami plavat nebudou. „Já jsem ve věku, kdy jsem rád, že se udržím na vodě, ale mládež se tam může vyřádit a nás důchodce nechat v klidu,“ usmál se Václav Šilhánek z Jihlavy.

Zdroj: Deník/Martin Singr

OC Polná

Poslední roky jen vzkvétá Polná. Hned několik developerů tam staví bytové domy, letos na podzim otevřel Penny Market a nedaleko od něj roste nákupní centrum OC Polná. „Na otevření moderního komplexu s obchody, supermarketem, dětským hřištěm, kancelářemi, kavárnou a dalšími provozovnami se můžete těšit v září 2024,“ stojí na webových stránkách projektu (https://www.ocpolna.cz/).

Zajímavý bude zejména supermarket o rozloze více než tisíc metrů čtverečních. „Odhadujeme, že v oblasti maloobchodu a služeb je Polná spádovým městem pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ řekl developer Tomáš Blaha. Mluvilo se o Lidlu či Bille, následně o řetězci Tesco. Před pár měsíci to ale vypadalo, že třetí supermarket ve městě zatím nebude, což Deníku potvrdil i developer.

Průtah Dobronína

V Dobroníně bude příští rok pokračovat oprava průtahu, jde o dvouletý projekt. Rok 2024 bude, co se týká objízdných tras, pro řidiče osobních aut komfortnější. „Práce budou rozdělené na dvě etapy. V první bude zavřený příjezd od Polné, ale půjde jezdit přes Ždírec a na Střítež to bude průjezdné. V další etapě bude zavřená Ždírecká a Střítežská ulice, ale osobní auta to objedou přes místní cesty,“ popsal starosta Ivan Sehnal. Kamiony budou muset jezdit trochu oklikou, zřejmě se pro ně Dobronín rozdělí na východní a západní část.

VIDEO: Dobronín paralyzuje oprava průtahu, dělníci už brzy skončí. Na čas

Práce za více než jedenašedesát milionů korun jsou v režii hejtmanství a místní už se těší na novou silnici. „Hodně lidí si uvědomilo, že budou mít novou silnici a nebudou si stěžovat na to, že na staré silnici nechali tlumiče. Já to vidím pozitivně, problematických reakcí bylo minimum,“ zhodnotil starosta.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Cyklostezka Salavice – Kostelec

Na své si přijdou i cyklisté, kteří se z pochopitelných důvodů rádi vyhýbají silnicím. „Na rok 2024 počítám s tím, že uděláme cyklostezku z naší místní části Salavic do Kostelce,“ řekl v půlce prosince starosta Třeště Vladislav Hynk. V rozpočtu je pro tento účel 26 milionů korun, zhruba dvaadvacet milionů pokraje dotace. V řádech stovek tisíc se má podílet i Kostelec. Půjde o vybudování tří kilometrů zahrnujících cyklostezku i cyklotrasu, která povede údolím Třešťského potoka nebo podél železnice.

Zajímavé jsou úvahy do budoucna týkající se pokračování cyklostezky z Kostelce na Jihlavu. V minulosti se už vytyčila trasa podél řeky Jihlavy. „S napojením na Jihlavu počítá přeshraniční projekt z Telče do Dačic, Slavonic a na hranice,“ prozradil Hynk, který se chce sejít s krajským cyklokoordinátorem Petrem Stejskalem a jihlavským primátorem Petrem Ryškou.