Téměř třicet kilometrů silnic druhé a třetí třídy opraví v letošním roce na Jihlavsku krajská správa a údržba silnic. Přidá k tomu kompletní opravu čtyř mostů, jeden opraví částečně. K nejdelším opravovaným úsekům silnic, o které se postará také ředitelství silnic a dálnic a kraj, patří v letošním roce kromě jihlavského dálničního přivaděče oprava silnice z Polné na Nížkov, úsek u Mrákotína či Dolní Cerekve.

Most v Brtnici. Foto: poskytla KSÚSV

Řidiči se tak musí v místech připravit na řadu uzavírek a komplikací. Následně dočkají nově opravených silnic. „Z našich akcích financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury se opraví silnice Polná – Nížkov (z důvodu plánované rekonstrukce sítí obce bude vynechán průtah Hrbova). Dokončíme opravu silnice z Mrákotína ve směru na Olší. Prodloužena bude životnost silnice mezi Horní a Dolní Cerekví a opravy se dočká průtah Panenské Rozsíčky ve směru od Hodic,“ popsala plány Krajská správa a údržba silnic na Vysočině. Ta chystá také ve spolupráci s obcí opravu průtahu Kněžic ve směru na Brodce. Tím dojde k propojení oprav dělaných v letech 2015 a 2018.

Z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury chce krajská údržba silnic financovat i opravy mostů. „Konkrétně to budou mosty v Mysliboři, v Boršově, ve Stříteži a v Řídelově,“ uvedla krajská správa a údržba silnic.

Přehled oprav lze sledovat na mapě /ZDE/

U dalších oprav se krajská údržba silnic připojí k obcím po rekonstrukci jejich inženýrských sítí. „Konkrétně to bude v průtazích Třeštice, Komárovic a Jihlavy na ulici Hybrálecké,“ vyjmenovala krajská správa. Opravy čekají také silnice, které budou následně předány do majetku obcí na základě uzavřených smluv s krajem. „Jde o silnice u Bukové či Janštejna. Jedna z nejvýznamnějších akcí, která po opravě přejde do majetku města Jihlava, je ulice Romana Havelky,“ stojí ve zprávě.

V letošním roce prokouknou po opravách také další mosty, a to ve Volevčicích, Batelově, u osady Na Němečku mezi Kalhovem a Krasoňovem a za Vyskytnou nad Jihlavou ve směru na Ježenou.

Kraj Vysočina počítá kromě jihovýchodního obchvatu Jihlavy také s financováním oprav průtahu obcí Jestřebí a se zahájením oprav průtahu Dobronína. „Ředitelství silnic a dálnic plánuje dokončit rekonstrukci přivaděče I/38 od Jihlavy na dálnici D1 a na stejné komunikaci opraví most u Antonínova Dolu,“ dodala krajská správa a údržba silnic. Z prostředků kraje dojde také k opravě průtahu Knínic včetně opravy mostu a silnice druhé třídy v úseku Kaliště ve směru na Býkovec.

Nejvýznamnější stavební akce v roce 2023 na Jihlavsku:

Plánované opravy silnic:

Jestřebí, průtah – 0,8 kilometru

Dobronín – zahájení oprav průtahu

Polná – Nížkov (Žďársko)– téměř 9 kilometrů

Mrákotín – Olší – 1,4 kilometru

Panenská Rozsíčka - 0,4 kilometru

Kněžice průtah II. etapa – 1,4 kilometru

Knínice průtah – 0,7 kilometru

Kaliště průtah – 0,7 kilometru

Komárovice průtah – 0,4 kilometru

Třeštice průtah – 0,6 kilometru

Buková - křiž. II/402 – necelý kilometr

Jihlava, Hybrálecká – 0,5 kilometru

Jihlava , ul. Romana Havelky – 0,8 kilometru

křiž. II/134 – Janštejn – 1,4 kilometru

křiž. II/523 - Bílý Kámen – 0,5 kilometru



Plánované opravy mostů v roce 2023:

Mysliboř, Boršov, Střítež, Řídelov, Knínice – rekonstrukce mostního svršku

