Poté, co se probral, odmítl nabídku sestřiček na ošetření, děkuje jim však za starostlivý přístup. Deník o této zkušenosti informoval proto, aby se podobná situace nestala někomu dalšímu. Mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová však říká, že v místě sedačky jsou. Lidem doporučuje, aby byli obezřetní a počítali s tím, že se jakékoliv dveře mohou otevřít.

Jaroslava Pustinu dále trápí i komplikovaná cesta do nemocnice, přestože bydlí v pečovatelském domě v těsném sousedství. „Do nemocnice jsme chodili rovně, šli jsme tady po mezi, je tam chodník k Unihobby, a pak jsme přešli trávu,“ ukazuje z okna k místu, kde je nyní vysoký plot. Nyní věří slovům z hejtmanství, že po skončení stavebních prací v lokalitě bude v plotě vchod pro personál i lidi z pečovatelského domu. „Po dokončení stavebních prací bude sídliště spojené s areálem nemocnice, lidé nebudou muset obcházet areál kolem záchranné služby,“ potvrzuje i Zachrlová.

Dědičná nemoc

Třetí nástraha, kterou musí Jaroslav Pustina v krajském městě překonávat, je na náměstí. U vchodu do lékárny je schodek, který se nedá objet. „S chodítkem tam mám problém a podobně jsou na tom lidé s berlemi,“ krčí rameny senior a naopak si chválí nízké prahy, které jsou v pečovatelském domě.

Problém totiž je, že Jaroslava Pustinu sužují vážné zdravotní problémy. „Mám svalovou dystrofii. Je to dědičné a máma už to měla od pětapadesáti, léky na to nejsou a bude se to horšit. Do loňska jsem jezdil na kole, teď to už nezvládám,“ smutní muž s ročníkem narození 1950.

S přáteli měl přitom aktivní život. Se smíchem vzpomíná, jak chodil tančit s dalšími důchodci na Zezulkárnu, i maškarní ples si udělali. „Dobře jsme se bavili, ale ta nemoc, ta mě zkrouhla. Už tam není humor, už je to smutný. A bude hůř,“ dodává. Děti nechá proti nemoci očkovat, jemu ale už, jak sám říká, ujel vlak.

Ve vzpomínkách se Jaroslav Pustina vrací na Jizerskou padesátku, kde má devět startů. Na zdi přitom visí fotka z ročníku 1994. „Ani jsem nevěděl, že mě někdo fotí a pak jsem byl v katalogu s výsledky, tak jsem si jí nechal zvětšit,“ vypráví. Má zážitky i z Rakouska, kam po revoluci odjel s kamarádem na kolech a spali na nádraží. A protože byli Čechoslováci, mohli tam přes noc zůstat.

Vyštván z vlastního domu

Pak Jaroslav Pustina odejde do vedlejší místnosti, kde je zapnutý aktuálně probíhající závod biatlonistů, a přinese složku s papíry. Před dvaceti lety se stal v padesáti mistrem republiky v sečení. S kosou se přitom uměl ohánět už od třinácti let. „Táta měl krávu, na tu se muselo nasekat. Tak jsem šel, jen jsem nesměl brousit kosu. Sekali jsme vždycky ve dvou, šli jsme vedle sebe, a po dvou, třech letech, jsem už při sekání přeskočil na tátův řádek. To je pro sekáče největší potupa,“ vysvětluje Jaroslav Pustina.

V roce 2015 pak vybudoval na Žďársku studánku Barunka. Bylo to proto, aby se turisté mohli v lese občerstvit. Nečekal tehdy, se se bude ucházet o titul nejkrásnější studánky na Vysočině pro rok 2015 a už vůbec ne, že vyhraje.

Ne všechny dny byly přitom zalité sluncem. Jaroslav Pustina vzpomíná také na to, jak se jeho manželka s dcerami zamkly v domě, který měl po rodičích a sám ho přestavěl. „Řídil jsem tehdy autobus. Přijel jsem večer k domu, nahoře se svítilo. Když jsem zazvonil, zhaslo se. A nikdo nepřišel otevřít. Třikrát jsem zvonil, taky jsem kopl do dveří a nikdo nepřišel, tak si říkám, jak chcete. Odjel jsem za kamarádkou Pavlínou a ta řekla, ať to neřeším, že budu bydlet u ní,“ vzpomíná na den, kdy opustil svůj vlastní dům.