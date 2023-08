Jak zkušený strojvůdce vysvětluje, historickou lokomotivu není tak těžké řídit. Daleko víc práce dá ji připravit, aby byla schopná provozu. „Všechno je to tvrdá dřina. Musíte si nachystat uhlí, všechno vyčistit. Pak zapálit kotel a počkat, až se začne pára vařit. To trvá tak dvě hodiny. Poté zkusit jestli je správný tlak. Ten musíte hlídat a udržovat po celou dobu a samozřejmě včas nabrat vodu,“ popisuje Cila, co všechno musí mašinfíra zařídit, než vyjede s historickou lokomotivou na trať.

Parní léto: Legendární Kafemlejnek znovu vyjel z Telče na trať

Jak dodává, po technické stránce je lehčí řídit historickou mašinu než moderní lokomotivu napojenou na digitální systém. „Dnešní strojvůdce se musí naučit znát několik stovek stran předpisů a nařízení. A pak mačká knoflíky. Samozřejmě i dřív se musel strojvůdce učit a skládat takzvané kotelní zkoušky,“ upřesňuje strojvůdce a železniční historik.

Jak mašinka štěká

Upozorňuje ale na jeden podstatný rozdíl, aspoň z jeho pohledu. Při jízdě historickou mašinkou se ukáže, jestli ten kdo ji řídí se strojvůdcem jen vyučil nebo narodil. „Děda mi vždycky říkal, poslouchej mašinu, ona ti řekne, co potřebuje. Musíte poslouchat jak mašinka štěká, když jede do kopce,“ vysvětluje Cila. Samozřejmě historická lokomotiva nejela žádnou závratnou rychlostí. Do kopce osm až dvanáct kilometrů za hodinu.

V době, kdy Richard Cila neřídí lokomotivu, pořádá odborné přednášky, pátrá v archivech a píše. Samozřejmě o historii železnice. Jeho nejnovější kniha kterou napsal společně s Martinem Navrátilem se jmenuje Úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně.