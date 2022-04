I přes nepříznivé počasí jsou na čtyřech stanovištích strážci zákona. Kamiony, které přijely do Jiráskovy ulice od Havlíčkova Brodu, posílají zase zpátky. Čeká je dlouhá objízdná trasa. Vede přes dálnici. „Najedou tam na exitu 112, poté budou pokračovat směrem na Prahu a na exitu 90 Humpolec zase sjedou a pojedou do Pelhřimova a do Jihlavy. Odtud už mohou pokračovat směrem na Znojmo,“ popsala již dříve policejní mluvčí Dana Čírtková. Stejná trasa bude i pro nákladní auta jedoucí v protisměru.