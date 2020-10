Tříměsíční testování elektromobilu BMW i3 na jihlavském magistrátu je u konce. Radní jsou nadšení, elektromobilita však má prý smysl jen ve městě.

Jihlavský magistrát zkouší, jak se jezdí elektromobilním BMW. | Foto: Město Jihlava

Radní Jaroslav Vymazal je přesvědčen, že elektromobilita je šancí pro města. „Chceme jít tou cestou, že vozidla, která se pohybují pouze ve městě, by měla být elektromobily,“ řekl a pokračoval: „Vozy, které potřebují jezdit větší vzdálenosti, by měl pohánět stlačený zemní plyn. Případně, pokud to bude cenově dostupné, může jít o hybridy.“