Na oblíbený pelhřimovský festival se dostali díky loňskému rekordu, kdy se podařilo vytvořit nejdelší salvu z historických palných zbraní jediného vlastníka. Přihlížet jí zájemci mohli v sobotu 18. května na Masarykově náměstí v Jihlavě. „Tímto aktem byla Spolku přátel dělostřelby potvrzena největší funkční sbírka historických palných zbraní v České republice,“ řekl dělmistr David Kočka.

Festival rekordů a kuriozit se koná 12. a 13. června. Členové jihlavského spolku se těší také na 24. setkání hornických měst a obcí v Žacléři, kde budou vystupovat jako oddíl Městské gardy královského horního města Jihlavy. Nevynechají ani tradiční Den horníků v Sokolově.

„Snad se i letos dočkáme dalšího ročníku akce Štědrovečerní věž, kdy již tradičně zpřístupňujeme veřejnosti vyhlídkovou věž kostela svatého Jakuba v době od 22 do 24 hodin. Zdarma podáváme na věži svařené víno, trubači troubí koledy a my střílíme slavnostní salvy z ručních palných zbraní,“ popsal další zajímavou akci David Kočka s tím, že spolek čekají i nejrůznější představení a budou se snažit o pořízení dalších zbraní do své sbírky. S replikou polní houfnice jim pomohou studenti oboru truhlář na jihlavské střední škole stavební.