Jihlavští řidiči MHD hledají nové kolegy. Podívejte se na klip

Stávající zaměstnanci Dopravního podniku města Jihlavy se zapojili do kampaně, ve které hledají posily do svých řad. Z jihlavského dopravního podniku totiž v krátké době odešlo a ještě odejde několik řidičů do důchodu a je potřeba získat jejich náhradu.

Autobus MHD v Jihlavě | Foto: Deník/ Jana Kodysová

„Hledáme svědomité a spolehlivé profesionály, kteří ani nemusejí mít řidičský nebo profesní průkaz na autobus. Rekvalifikaci jim zajistíme,“ řekl šéf dopravního podniku Radim Rovner. Zdroj: Youtube Podle něj nabízí Dopravní podnik města Jihlavy stabilní a perspektivní zaměstnání s řadou benefitů. Lidem může taková práce vyhovovat více než každodenní monotónní práce v továrně nebo třeba dlouhé cestování kamionem po zahraničních dálnicích.