Dopravní podnik posílil od pondělí 24. května školní trolejbusy. „V pracovní dny pojedou na lince C místo jednoho dva vozy s odjezdem v 7:30 z výchozí zastávky Horní Kosov až po zastávku Masarykovo náměstí. Stejně tak pojedou dva trolejbusy na lince B s odjezdem v 7:20 z výchozí zastávky Na Dolech po celé trase spoje,“ informoval před pár dny mluvčí radnice Radovan Daněk.

Se stávající situací není spokojen jeden z cestujících, Petr Šmergl z Jihlavy. Jeho názor je, že nasadit ráno o dva trolejbusy více a mluvit o posílení MHD je úsměvné. „Pokud je zájem opět přitáhnout lidi do MHD, tak musí být vytvořen příznivý nabídkový potenciál. Pak je i potenciál v tom, aby se začali vracet cestující ve větším rozsahu. Bez dostatečného rozsahu počtu spojů to půjde jen obtížně nebo také vůbec ne,“ prohlásil.

Pro šéfa dopravního podniku Radima Ronvera jsou přitom prioritou pro nejbližší období vedle modernizace odbavovacího systému aktivity zaměřené na návrat cestujících do MHD. Podle Šmergla politici hovoří o návratu do MHD, ale nevytváří maximálně vhodné podmínky, co se standardu cestování týká. Jinými slovy jezdí málo spojů. „My jsme průběžně posilovali spoje tam, kde byl zvýšený počet cestujících. V dubnu na linkách 3 a 31 a od května jsme přidali posilové vozy na B a C okolo 07:30 pro odvoz žáků a studentů,“ reagoval Rovner a pokračoval: „Posílení spojů je v plánu od podzimu, pokud se začnou počty cestujících vracet k hodnotám z roku 2019.“

Jízdní řády v jihlavské MHD



- v reakci na snižující se počet cestujících jihlavský dopravní podnik omezoval spoje



- aktuálně jezdí MHD v režimu, který se blíží každoročnímu prázdninovému provozu



- ten bude trvat do konce srpna, pak může v případě příznivé situace a zájmu cestujících dojít k obnovení „předcovidových“ jízdních řádů

S koncem prázdninového provozu se tak mohou vrátit i jízdní řády z „předcovidového“ období. Lidé se nastupovat do trolejbusů a městských autobusů nebojí, což potvrdily nedělní retrojízdy. „Myslím, že strach z cestování MHD již pominul,“ zhodnotil Rovner a jedním dechem připomněl, že dopravní podnik stále důkladně dezinfikuje vozy. Co se týká běžného provozu, je počet cestujících aktuálně na osmdesáti procentech roku 2019, tedy posledního roku před covidem.

O návratu ke kratším intervalům hovořil i jihlavský radní Jaroslav Vymazal. „Předpokládám, pokud nedojde k nějakému veletoči, co se týká vývoje pandemie, tak bych chtěl vrátit MHD no normálního stavu již od 1.července, kdy MHD jede v letním režimu. Po zahájení školního roku pak doufám přejdeme v průběhu září do režimu, který jsme měli v roce 2019, to znamená intervaly trolejbusů každých 12 minut,“ vzkázal ve čtvrtek z poslanecké sněmovny.

Dle magistrátu je zásadní obnovení kroužků, zájmové činnosti, tréninků, sportu, kultury, restaurací a také výuky na Vysoké škole polytechnické. „Jakmile budeme na počtu kolem devadesáti procent cestujících roku 2019, určitě to bude jasný důvod k obnově původního provozu MHD,“ uzavřel s optimismem v hlase Radovan Daněk.