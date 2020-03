Jihlavští zastupitelé na svém pondělním zasedání řešili, jaké projekty by bylo možné ještě zařadit do rozpočtu na letošní rok.

Magistrát města Jihlavy. | Foto: Deník/Jiří Jíra

Horácká multifunkční aréna za více než miliardu. Centrální dopravní terminál za 590 milionů. Revitalizace Masarykova náměstí za 300 milionů. To jsou největší investice, které v dalších letech chystá krajské město Vysočiny. Radnice stojí před nelehkým úkolem pracovat na nich, ale nezapomínat ani na další projekty. „Hledali jsme varianty, co je zásadní, a co lze odsunout,“ řekla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).