Loni v půlce února opustil jihlavskou zoologickou zahradu tuleň Robbie. Jeho expozice byla dlouho opuštěná a Deník zajímalo, jaké bude další využití.

Tuleního samce Robbieho vystřídali kapři. | Foto: se souhlasem Zoo Jihlava

Před rokem v zoo přemýšleli o jihoamerickém komplexu, kde budou kočkovité šelmy jaguarundi a vydry obrovské. Realita je nakonec jiná. „Zatím tam plave šest kaprů a chtěli bychom tam ještě jesetery. Je to otevřený prostor a když tam dáme kajky nebo jiné ptáky, tak je tam uloví kuna nebo norek,“ řekl ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák. „Posadíme tam ale jednu nebo dvě labutě ze záchranné stanice a pod nimi poplavou ty ryby,“ dodal.

Vedení zoo má s expozicí výhledově jiné plány, ředitel však v tuto chvíli ještě nechce být konkrétnější.

Zřejmé je, že se tuleni na Vysočinu nevrátí, v Jihlavě se jim nedařilo. „Nebylo to tak, že by tuleni přišli a hned bylo vidět, že jim to nesvědčí, vypadali dobře, samice byly schopné rodit, ale v šestnácti letech nám ta zvířata odešla úplně všechna. Něco tam bylo špatně,“ pokrčil rameny Vašák. Tato zvířata se jinak dožívají v průměru pětadvaceti let.

První tuleň obecný přijel do jihlavské zoo v roce 2006 ze švýcarského Bernu. Byl to samec Arthos, který žil v Zoo Jihlava do roku 2018. „Postupně k němu přibyly samice Tamina a Lilly, obě ze zoologických zahrad v Německu,” připomněla již dříve mluvčí zoo Simona Kubičková.