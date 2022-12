Jihovýchodní obchvat Jihlavy má být hotový do roku 2028, poslouží Dukovanům

Nejpozději do šesti let má být hotový celý jihovýchodní obchvat Jihlavy. Řekl to náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška na úterním jednání krajských zastupitelů.

Jihovýchodní obchvat bude mít na trase několik mostů. | Foto: Deník/Martin Singr