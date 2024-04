Během několika týdnů by měly začít práce na východní části jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Kraj Vysočina před pár dny podepsal smlouvu s dodavatelem. Tím je společnost MI Roads a.s. Východní část obchvatu bude stát 277 milionů korun bez DPH.

Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy. | Foto: Deník/Martin Singr

„Práce začnou do několika týdnů v závislosti na rychlosti přeložení sítí. Při veřejné zakázce se nám podařilo ušetřit téměř dvacet procent z předpokládaných rozpočtovaných nákladů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

Zakázku vyhrála společnost MI Roads a.s., kterou tvoří dva subjekty. MI Roads a.s. doplňuje také firma IMOS Brno a.s. Jde tedy o prakticky stejného dodavatele, který pracuje už na jižní části obchvatu. V případě první části obchvatu v zakázce figuruje ještě firma B E S. Ta u východní části chybí.

Parkování zdarma v blízkosti centra Jihlavy končí. Fibichova a Zahradní zmodrají

Východní část obchvatu bude stavebně jednodušší než jižní část, který by měla být hotová už letos na podzim. Součástí tříkilometrového úseku východní části, která naváže na hotovou první část, budou dva mosty. Povede od nové okružní křižovatky na silnici II/405 ve směru na Třebíč až na výpadovku silnice II/602 před jihlavskou částí Helenín.

Hotovo by mělo být v polovině roku 2026. Veškeré náklady na stavbu této části pokryje Státní fond dopravní infrastruktury. Jihovýchodní obchvat Jihlavy je totiž součástí návozových tras komponentů pro stavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jak mráz lámal rekordy na Vysočině.