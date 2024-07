Na severní část města nejen okolo Jiráskovy ulice se letos Služby města Jihlavy zaměří. „Máme projektovou dokumentaci pro opravy v ulicích Václavkova, Úvoz, Evžena Rošického, Hamerníkova, 17. listopadu a následovat bude druhá a třetí etapa v Jiráskově ulici,“ sdělil k investicím do „trubek“ vedoucí odboru technických služeb Michal Horňák.

Zásadní je však Jiráskova ulice, která je na průtahu městem, patří k nejfrekventovanějším ulicím v Jihlavě a konec konců i na Vysočině. Město zdůvodňuje načasování oprav na hlavní prázdniny klidnějším provozem v tuto dobu, má to ale háček. Tím je plánovaná oprava silnice první třídy mezi Jihlavským tunelem a okružní křižovatkou V Ráji, kde bude kyvadlový provoz.

„Tato rekonstrukce bude trvat pět měsíců, úsek má délku pět kilometrů. Bude tam docházet nejen k výměně asfaltové vrstvy, ale i k opravě mostů, a budeme vyměňovat protihlukové stěny,“ popsal Aleš Kratina, ředitel jihlavského Ředitelství silnic a dálnic.

Po silnici I/38 jezdí půlka republiky na dovolenou v Chorvatsku. Dá se očekávat, že řada z nich objede semafory právě přes Jihlavu. Městem doporučená objízdná trasa přes Žižkovu ulici by tak mohla kolabovat, ostatně nekonečné kolony tam ve všední dny nejsou ničím neobvyklým. A jednosměrné ulice mezi zverimexem a krajským úřadem situaci řidičům snažícím se z kolony dostat nijak neulehčují, spíše naopak.

Daleko lepší bude město objet větším obloukem. Řidiči přijíždějící od Velkého Beranova, od Třebíče i od Znojma, by měli jet na křižovatku u hypermarketu Tesco, dále pokračovat Okružní ulicí a za Kauflandem buď najet na přivaděč směr Havlíčkův Brod, nebo pokračovat ulicí Romana Havelky, a následně jet směrem na Větrný Jeníkov, případně na přivaděč směr Znojmo, což ale vzhledem ke zmíněným opravám za tunelem nelze doporučit.

Nejlepší pak je nechat si poradit od navigace. „I na trase, kterou jezdím notoricky mnoho let, doporučuji si pustit navigaci. Když se stane nehoda nebo tam začne stavba, ta navigace na to upozorní. Když je nestandardní čas dojezdu, zpozorním a řeknu si, něco na té trase je. Já když jedu ráno do práce, a jezdím tam už deset let, tak si pustím ráno navigaci,“ poradil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.