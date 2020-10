Jihlavský politolog Petr Šmergl přisuzuje Běhounkovi velké šance na základě preferenčních hlasů, které obdržel. „Oproti lídrovi ANO Martinu Kuklovi jich má třikrát více,“ vyzdvihl. Slovy čísel Běhounka zakroužkovalo 3 898 voličů, Kuklu 1 309. Velké oblibě se těšil i šéf Senátu Miloš Vystrčil za ODS, který má 3 277 preferenčních hlasů, lídr lidovců Vít Kaňkovský jich získal 3 265.

Jak bude vypadat budoucí koalice je nyní předčasné odhadovat, výsledky voleb ale nahrávají vzniku široké koalice. Za ANO s deseti křesly totiž následuje pětice uskupení, kteří mají v podstatě stejně mandátů, šest až sedm. „Situace může dopadnout i tak, že se domluví politické subjekty na druhém až šestém místě a dají dohromady koalici, třeba i širší, která by byla bez ANO,“ odhadl Šmergl.

V praxi by to znamenalo, že by ANO odešlo do opozice, do vedení kraje by se naopak dostali lidovci, Piráti a v koalici s občanskými demokraty i Starostové pro občany.

Deník zajímal i názor politologa na dvě strany, které skončily těsně pod pětiprocentní hranici. Zejména u koalice Pro TOP Vysočinu, které chyběl jediný hlas, je to bolestivý výsledek. Kandidáti uvažují, že budou chtít přepočítat neplatné hlasy. „Žádost o přepočítání hlasů se dá podat vždycky, ale museli by k tomu mít pádný důvod. A ten k tomu asi nebude,“ uvažoval nahlas Šmergl.

Neuspěla ani SPD. Ačkoliv měla strana ve volebních modelech potenciál okolo deseti procent a lídr Karel Fink pomýšlel na post hejtmana, nakonec skončili v poli poražených. Získali 4,66 procent hlasů. Šmergl odhaduje příčinu v tom, že sympatizanti této stany často k volbám nechodí.