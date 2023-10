Už sedmnáct let hlídají řidiče semafory u autobusového nádraží. Jejích instalace na rohu Fritzovy a Jiráskovy ulice tehdy dokázala výrazně snížit počet přestupků. „Je to vynikající prevence,“ zhodnotil v roce 2007 novinku Martin Hájek z Centra dopravního výzkumu. Za první dva týdny po instalování kamery v říjnu 2006 se podle něj na křižovatce stalo 57 přestupků, za říjen o rok později už jenom sedm.

S postupem let si ale řidiči přestali dávat pozor. Dle údajů jihlavské městské policie letos od začátku roku do konce září projelo místem na červenou 1342 aut, o rok dříve to za stejné období bylo jen o jedenáct aut více. Jde o nebezpečné hazardování, křižovatka je totiž vedle autobusového nádraží a autobusů s cestujícími tudy projíždí spousta.