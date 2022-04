Čtyřicet let. Městská památková rezervace v Jihlavě slaví kulatiny

Sdílená kola v Jihlavě



* V Jihlavě je celkem 112 kol na zhruba padesátce stanovišť

* Jedná se o dopravu „na poslední míli“, lidé mohou sdílená kola kombinovat s MHD

* Pro využívání je potřeba mít ve smartphone aplikaci propojenou s platební kartou a mobilní data

Do pedálů se opřel i David Beke. Nejprve ale musel vyřešit drobný problém – po naskenování QR kódu nad zadním kolem mu zámek nevyskočil nahoru. V takových situacích stačí s kolem trochu cuknout.

Kol před radnicí bylo dost, a tak nebylo na co čekat, odhodlal jsem se také k jízdě. Radou na úvod je nesahat na kolo dříve, než si ho člověk odemkne. Chvíli se nic neděje, ale pak začne kolo hlasitě a dlouho pípat, čímž se zájemce stane bezpečně středem pozornosti. Takže připoutat kabelu v předním košíku gumou doporučuji určitě až potom, co bude kolo odemčené.

Městská kola, tohle konkrétně v hodnotě čtyři sta euro, nemají horní rámovou trubku známou z jiných typů kol, nastupování je tak velmi komfortní. Odhaduji, že by nebyl problém ani usednout na kolo v sukni či šatech. Aniž bych nějak složitě upravovat výšku sedlovky, byla nastavená vcelku přesně, byla i dostatečně pohodlná.

Řazení jde krásně hladce, aktuálně zařazený převod je jasně viditelný. Řadí se pravou rukojetí, podobně jako se na motorce přidává plyn a rozdíly mezi jednotlivými převody jsou patrné. Z dolní části Masarykova náměstí zpět před radnici jsem v klidu a v sedě jel „na trojku“, takže mám dva nejlehčí převody na strmější kopce. A že se v Jihlavě najdou.

Brutální napadení v Jihlavě: podívejte, co se stalo a jaký trest dostal útočník

Co může překvapit zkušené cyklisty, to jsou poněkud mdlé brzdy. Jinými slovy, pokud někdo v městském provozu zazmatkuje a zamáčkne páčku přední brzdy nadoraz, nepoletí přes řídítka. To už jsem kdysi absolvoval a není o co stát. Takže je to vlastně dobře.

Tučná pokuta

Na kole mi trochu chybí snad jen zvonek, ale jen než zkusím otočit levou rukojetí – ono to zvoní! Samou radostí to ještě párkrát zkusím a už se blížím k radnici. Ze zvyknu při seskakování z kola přehodím nohu přes sedlovku – to bude chtít ještě trochu cviku.

Drahá paliva nutí šetřit i záchranku na Vysočině. K případům vyjedou na kole

Po postavení kola na stojánek přichází to nejdůležitější – dát aplikaci vědět, že moje jízda skončila. Ručně zatlačím zámek, ozve se pípnutí, kolo jsem tímto vrátil. Jen je potřeba ho dát na místo k tomu určené. Kdo zaparkuje jinde, dočká se napomenutí. A jak to udělá podruhé, bude následovat tučná pokuta. „Doporučuji si vše zkontrolovat v aplikaci a ideální si i povolit notifikace,“ radí Dan Rambousek z firmy Nextbike.

Zájemce přitom nemusí řešit logistické záležitosti jako že na místě, kam jede, je zrovna hodně kol. Nextbike totiž vše sleduje. V případě potřeby vyrazí do terénu dodávka, která kola po Jihlavě rozmístí. Dan Rambousek by byl radši, kdyby měla místo dieselového motoru elektrický pohon, i tak je ale přesvědčen, že koncept sdílených kol je pro město přínosem.