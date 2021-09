První zmínku zaznamenal z vesničky Hřiště u Přibyslavi. „Přímo na čísle 14 byl statek a tam bylo moje příjmení poprvé, ale tehdy to bylo Vonel. Asi někdo, kdo voněl. Pak se to změnilo na Vomel a Vomela,“ vrací se na úplný začátek.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkVí, že se z Přibyslavi příjmení dostalo do Polné a poté kolovalo po okolních vesnicích. Stalo se také, že v Malé Věžničce měli jedenáct dětí, samé kluky.

„Pak tam byl samý Vomela,“ usměje se pamětník a pro úplnost dodává: „Můj děda se pak dostal do Kozlova, rodiče se odstěhovali do Třebíče, a nakonec do Jamného.“

Vydal se tak k Přibyslavi a přijel na náves, kde byl statek. „Viděl jsem, že někdo za vraty na mě kouká. Zaklepal jsem, představil se a řekl, že hledám předky. Zeptal jsem se, kde tam bydlí Vomelovi a paní řekla, že ona je Vomelová. Mám štěstí. Historicky jsem se dopátral, že jsme vlastně příbuzní,“ líčí zajímavou historku pamětník.