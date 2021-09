Jsem nigerijský princ, uvízl jsem na letišti, potřebuji od vás peníze. Můžete je zaslat na účet číslo XY. Podobných podvodných spamů už pomalu ubývá, moderní podvodníci dnes úřadují daleko jinak. Třeba pomocí falešných investic do kryptoměn.

Jednou z obětí se stala žena z Vysočiny, která narazila na sociálních sítích na inzerát, nabízející rychlý výdělek investicí právě do kryptoměn. Ten otevřela, projela si všechny odkazy a následně jí kontaktoval člověk, který s ní začal investice řešit. „Žena měla zaplatit určitý vklad a podvodník jí vyzval k nainstalování zvláštní aplikace, což udělala. Prostřednictvím aplikace ale umožnila přístup ke svým údajům. Toho podvodník využil a žena přišla o desítky tisíc korun,“ řekla policejní komisařka Jana Kroutilová.

Mnohem horší byla situace jiného muže, též z Vysočiny. I jeho zaujal na sociální síti inzerát, načež poskytl své osobní údaje a pomocí několika dalších podvodných telefonátů přišel o několik stovek tisíc korun. „O část peněz přišel už při údajných investicích do bitcoinu a další mu pachatel z účtu zkrátka odčerpal,” pokračovala Kroutilová.

Jak se lze bránit proti podvodníkům s bitcoinem?



Nikomu cizímu kromě ověřených institucí po telefonu:



• nesdělovat své osobní údaje



• nezasílat ofocené osobní doklady



• nesdělovat mu tištěné informace z platební karty



• nesdělovat ani kód, který by umožnil vzdálený přístup k osobnímu počítači



• nesdělovat ani bankovní autorizační SMS kódy

Oba případy vyšetřují policisté jako trestný čin podvodu, kde hrozí až osm let vězení. Investice do bitcoinu přitom mohou být lákavé, v nedávné době totiž hodnota této měny značně vzrostla.

Poprvé od května totiž překročila hranici 50 tisíc dolarů (zhruba 1,1 milionu Kč) za jeden bitcoin. „Bitcoin za poslední měsíc posílil o 20 tisíc USD. To ukazuje velkou volatilitu této kryptoměny. S postupným růstem ekonomik očekáváme další růst související se stále širším přijímáním bitcoinu jako univerzálního platidla. Proti tomu mohou působit zprávy o snahách bitcoin regulovat, omezovat jeho těžbu nebo jej dokonce direktivně zakázat. To však mělo dosud vždy jen krátkodobý účinek na jeho kurz," uvedl pro ČTK ředitel největšího českého obchodníka Bit.plus Martin Stránský.

Policie se momentálně především snaží instruovat občany, jak se lépe chránit, aby ztrátám peněz předešli. Při využívání internetového bankovnictví by lidé měli důkladně vše prostudovat a seznámit se řádně s jeho ovládáním. Když se provádí finanční transakce, je důležité řešit je v klidu, vše si dobře pročíst, dát si dostatek času a pečlivě vše zkontrolovat.

„Není dobré jednat pod tlakem a unáhleně. Pokud vás překvapí někdo neznámý telefonicky a řeší s vámi nestandardní věc, dejte si čas na promyšlení, nejednejte zbrkle. Je třeba dávat si také pozor na potvrzování něčeho, co jste ve skutečnosti sami nezadali,” sdělila jedna z policejních bezpečnostních instruktorek Vladimíra Šrýtrová.

Důležitá je rovněž zpětná kontrola prováděných transakcí, a to tak často, aby bylo možné případné podezřelé transakce odhalit co nejdříve a učinit opatření k jejich ukončení. Podle vyjádření policie je nutné mít také na paměti, že představuje riziko klikat na podezřelé odkazy, a to zejména v nevyžádaných mailech.