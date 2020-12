Primátorka města Karolína Koubová Slabého navštívila, k narozeninám mu dala květiny, tombakový čtverec, pamětní list a dárkový koš. Jubilant jí pak vyprávěl o stavbě Slavíčkovy ulice, kterou zajistil během svého působení v Jihlavských dřevařských závodech. „Jan Slabý je již od pohledu rázným člověkem, který si vždy šel za svým cílem,“ ocenila Aneta Hrdličková z magistrátu. „Je neuvěřitelné, kolik elánu pan Slabý má,“ dodala primátorka.

Jan Slabý byl také místostarostou Slavonic a prošel povinnou vojenskou službou u pohraniční stráže. Přibližně dvacet let pracovně strávil také v Rakousku. „Když jsem nastoupil do Jihlavy, tak jsem vstával v 4:45, abych byl v šest ráno v práci. Pracoval jsem do dvou hodin a pak jsem ještě chodil do průmyslové školy, kde jsem byl do devíti do večera. Domů jsem se vracel v půl jedenácté a druhý den znovu. Takto jsem to vydržel čtyři roky,“ vzpomněl Jan Slabý.