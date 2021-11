Téměř půl roku pracovala designérka Lucie Koldová na desáté sérii Aukčních lahví Pilsner Urquell. Výsledek své práce ve čtvrtek 4. listopadu slavnostně představila ve Sklárnách Jenštejn, kde skleněné skvosty vznikly.

Aukční lahev



* desátou lahev navrhla designérka Lucie Koldová

* dražba bude 9. prosince na Mall.tv

* peníze půjdou na účet Centra Paraple

Letošní návrh speciálních lahví je založen na motivech ženské tajemnosti a jemnosti. „Žena je odjakživa plná tajemství a to nás odlišuje od mužů, kteří jsou více přímočaří,“ řekla jedna z nejvýznamnějších českých designérek současnosti při představení svého díla. „Chtěla jsem, aby lahev byla jednoduchá. Ale udělat takovou lahev není vůbec jednoduché,“ dodala.

Ačkoliv byly dosud všechny Aukční lahve osobité, všechny byly čiré. To vnímala designérka jako výzvu a chtěla pracovat i s barvami. Lahve tak budou mít jakéksi závoje ve třech barvách, kde navíc neprůhledné sklo přechází v průhledné a odhaluje zlatavý mok uvnitř. „Vybírala jsem barvy tak, aby hrály dobře s barvou piva. Je to červená, zlatá a olivově zelená,“ řekla Lucie Koldová Deníku. Každá lahev vždy bude dražená s jednou barvou závoje.

Letošní edice oslavuje inspirativní ženy, ambasadorkami tak je desítka výjimečných osobností něžného pohlaví od herečky a diplomatky Magdy Vašáryové až po dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou. Je zajímavé, že každá z nich bude mít svůj trochu specifický odstín lahve.

Lahve se budou dražit 9. prosince na Mall.tv a výtěžek půjde na charitativní účely, konkrétně na účet Centra Paraple. „Těší mě, že se mohu podílet na projektu, který spojuje dobročinnost a dvě tradiční česká řemesla – pivovarnictví a sklářství,“ prohlásila Lucie Koldová. Během devíti ročníků už lidé zaplatili za lahve třináct a půl milionů, rekordní je lahev číslo jedna z roku 2018. Ta vyšla na sedm set tisíc. „Náš generální ředitel říká, vidíte, že to jde, prodávat lahvové pivo za trochu jiné peníze,“ řekl v nadsázce sládek plzeňského pivovaru Václav Berka.

Díky tomu, že Lucie Koldová se sklárnou na Jihlavsku spolupracuje na jiných projektech, dostala se i výroba unikátní lahve do Jenštejna. „Je to jako každý jiný výrobek, ale víme, že je to na dobročinnou akci a někomu to pomůže. Byl jsem rád za to, že jsem mohl jednu z lahví vyrobit,“ usmál se sklář Marcel Pech. Podle svých slov lahev vyrobil s láskou ke sklu.

„Sklo a pivo vždy patřily k sobě – vychlazené a načepované pivo vždy patřilo do krásné sklenice. Jsme rádi, že nás Pilsner Urquell oslovil pro svůj charitativní projekt, který spojuje to nejlepší, co v zemi máme – sklo, pivo a ženy,” uzavřel majistel Sklárny Jenštejn Jan Rabell.