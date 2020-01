V sobotu ráno mířily desítky dětí i s dospělými v Lukách nad Jihlavou na jedno místo. U Magdy Vaňkové totiž vrcholily přípravy na Tříkrálovou sbírku. Děti měly často pláště a na hlavách koruny, několik z nich mělo obličej namalovaný na černo. A v místnosti, kde byl sraz, to pořádně žilo – tvořily se skupinky po třech kolednících s doprovody, rozdělovaly se trasy a řešilo se, jak nahradit ty, kteří nepřišli. Také se rozdávaly pokladničky, cukříky, které koledníci následně rozdávali a nikomu nesměly chybět ani křídy.

„Letos je sbírka pohodová, je hezké počasí, měli jsme ročníky, kdy sněžilo nebo bylo i mínus patnáct stupňů,“ zhodnotila jedna z organizátorek Magda Vaňková. V Lukách se osobně zapojila do všech dosavadních ročníků Tříkrálové sbírky. Ten letošní je jubilejní dvacátý.

V půl deváté, což byl čas srazu, už byly některé skupinky připravené vyrazit do ulic a tak se slova ujal loucký kněz Miloš Mičánek. „Ještě jednou děkuji, že pomůžete. Zvládněte to,“ řekl po požehnání. Málokdo z veřejnosti přitom ví, že písmena K+M+B, která se píší křídou nad dveře domů, nejsou jen zkratky křestních jmen tří králů, ale především znamenají Ať Bůh požehná tomuto domu.

Osmnáct přichystaných pokladniček rychle mizelo a místnost se vylidňovala. S mnoha dětmi jde mladý doprovod. „Naše letošní trasa vypadá jednodušší než loni, mohli bychom to mít za dvě a půl až tři hodiny,“ odhadl Jakub Svoboda, mimo jiné sbormistr louckého chrámového sboru a člen hudební skupiny The Shots. „Lidé v Lukách jsou štědří, odhadem více než devadesát procent dává a přispějí rozumnou částku,“ odpověděl na dotaz, jak je veřejnost vstřícná. Ne každý však otevře.

Jelikož se Luka nad Jihlavou stále rozrůstají, bylo letos o jednu trasu více než loni. Naštěstí se našel dostatek zájemců. „Dopadlo to výborně, ještě nám zbyly někteří vedoucí skupinek. Letos jsme úplně bez problémů pokryly Luka i Bítovčice,“ zhodnotila Magda Vaňková. Při dvacátém ročníků sbírky jí už snad ani nemůže nic překvapit. Počítá i s tím, že se někdo nahlásí a pak nepřijde, což se každoročně stává.

To ale není případ většiny nejmladších účastníků. „Některé děti chodí koledovat poctivě každý rok a mají obrovskou radost z toho, že mohly něco udělat pro dobrou věc. Myslím, že je to i baví,“ uvedla organizátorka a pokračovala: „Chtěla bych poděkovat spoluobčanům za to, že jsou každý rok štědřejší, ale myslí i na koledníky, kterým dají sladkou odměnu.“

Kolem deváté hodiny odešla poslední skupinka a Magda Vaňková s Markétou Brestovskou coby dvě hlavní organizátorky začaly čekat, až se skupinky budou vracet. Královským dělením si po návratu děti rozebraly obdržené sladkosti a také předaly kasičku. Pro louckou farnost a skauty, kteří sbírku společně připravují, pak vše skončilo odvezením kasiček na radnici, řekla Vaňková. Pár minut potom se ale začala s kolegyní domlouvat, že vytisknou nové mapy a přepracují pro příští rok trasy.