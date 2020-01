/FOTOGALERIE/ S novým rokem začala i Tříkrálová sbírka na Jihlavsku, letos se bude konat dvacátý ročník této celorepublikové akce.

Spousta práce. Organizovat Tříkrálovou sbírku je poměrně náročná záležitost. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

Sbírka již tradičně podporuje služby Charity, koledníci při ní obchází dům od domu a žádají o příspěvek. Přináší i požehnání pro domovy. Tři králové zavítají také na jihlavský magistrát, na radnici v Telči, do firmy Kronospan nebo do Nemocnice Jihlava. „Na území, kde působí sociální a zdravotní služby Oblastní charity Jihlava, se zapojí více jak padesát obcí. Do ulic obcí a měst vyjde více jak tisíc koledníků s úředně zapečetěnými pokladničkami,“ uvedl koordinátor Tříkrálové sbírky z jihlavské charity Roman Mejzlík.