Pořádně živo je celé léto u stánku se zmrzlinou ve Vílanci. Aut je občas tolik, že najít volné místo chvíli trvá. „Pokud víme, kdo chce, místo si najde,“ řekl s úsměvem Jiří Doležal, který s manželkou ve stánku sám obsluhuje. A zvládá to skvěle, vždy s úsměvem. „My se snažíme jen dělat věci lidsky. Máme pocit, že je to tak správně a tak nás to i baví. To víte, že občas máme náladu na houby, ale nemá smysl se mračit. Zmrzlina je něco, co má vykouzlit úsměv, člověka uvolnit, udělat mu radost,“ vysvětlil.

Ve Vílanci se zároveň nebojí experimentovat, mezi příchutěmi už byla i kávová, aperol spritz nebo margotka. „Zmrzlina se dá udělat opravdu téměř ze všeho,“ usmál se Jiří Doležal, někdy je ale prý potřeba ustát počáteční odmítavé komentáře. Třeba u makové zmrzliny to trvalo tři roky, než si jí lidé oblíbili, teď je jednou z nejoblíbenějších. Stálicí však zůstává vanilková, bez té to nejde.

Co se týká dalších oblíbených příchutí, jsou to ve Vílanci ovocné. „Ale takové ty opravdu ovocné, které si sami vyrobíme. Víme tedy, že to není jen nějaká pasta nebo prášek, ale opravdové ovoce,“ sdělil Doležal s tím, že lidé mají rádi jahodu, mango nebo malinu.

Malá zmrzlina ve Vílanci stojí pětatřicet korun, velká čtyřicet. Zdražování označil Doležal za nepříjemné téma, kterého se bojí prakticky celou zimu. Zdražilo ale vše od energií až po suroviny a v některých případech jde o více než padesátiprocentní růst ceny. Cena se tak letos zvedla o pětikorunu.

V centru Jihlavy se pak těší velké oblibě Snová v Komenského ulici. Tam lze díky kontinuálnímu domražování nabídnout i zmrzlina s alkoholem. „Máme výrobník fresh zmrzliny na maximálně osm druhů a snažíme se je obměňovat. Kokosovou s rumem střídáme s oblíbenou raffaellovou, která je rovněž plná kokosu,“ uvedl Vít Obrdlík, který za zmrzlinárnou stojí. I ve Snové vítězí zmrzlina z čerstvého ovoce, je to jahodový sorbet. Čerstvé jahody pochází z plantáže pana Šantrůčka v České Bělé.

Fronty na Snovou se přitom nestojí jen v centru města, ale i v jihlavské zoo, kde jsou k mání oblíbené sorbety. Zmrzlinu si mohou nechat Jihlavané také dovézt domů nebo do práce, v Telči na náměstí funguje od letoška nově zmrzlinové kolo. Co se týká cen, zdražení bylo jen nepatrné u fresh zmrzliny. „Věříme, že větší prodeje nám budou kompenzovat nárůst nákladů,“ podělil s Obrdlík se svou strategií.

Dlouhé fronty znají i v Lukách nad Jihlavou, zmrzlina z Cukrárny U Koloucha je vyhlášená. Třebaže má nejradši kvalitní kopečkové zmrzliny, na točenou zajde i Dana Kinclová, žijící v Brně, když se vrací do rodných Luk. „Milujeme zmrzlinu, vyrábím domácí a zároveň chodíme s dětmi čas od času někam k okénku. Je to pro nás výletová letní záležitost a dáváme si vždy za odměnu po nějakém výšlapu. Tříletý syn má nejradši pistácivou, roční dcera zas kornoutek a ochutnává občas ode mě nějaký ovocný sorbet,“ sdělila sympatická maminka Deníku.

Díky oblíbené cyklostezce z Jihlavy do Třebíče míří na zmrzlinu do Luk mnoho cyklistů. Podobně výhodou polohu, u cyklostezky, pak má Cyklorest Bedřichov. Kromě cyklistů tam míří také místní, majitelé prodávají zmrzlinu ve svém volném čase. A dělají jí poctivě, bez jakýchkoliv experimentů. „Nejsme tady za účelem zisku,“ zhodnotil majitel, Martin Boháček, a pokračoval: „Stánek mám na vlastním pozemku, tak nepotřebuji šponovat ceny. Není to o penězích, jen se snažíme, aby cyklisté a místní byli maximálně spokojení.“

Ceny se proti loňsku zvedly jen mírně, ale přesto jsou lidové. Dětská, takzvaná kočárková zmrzlina, je za pětadvacet korun, malá stojí o pět korun více, střední pětatřicet a velká pětačtyřicet korun. Možnost bezkontaktních plateb pak oceňují cyklisté, kteří s sebou nevozí peněženku. Mohou totiž zaplatit hodinkami nebo mobilem.



V jižním cípu Jihlavska je pak zřejmě nejoblíbenější zmrzlina z Mrákotína. I v tomto případě se zájemci dočtou o aktuální nabídce na facebooku, mezi příchutěmi se objevuje i ananas, červený angrešt nebo exotica. S tou už člověku k pocitu dokonalé dovolené neschází téměř nic.

