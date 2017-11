Kajínek zájemcům v Jihlavě podepíše svou knihu

Jihlava – Do jihlavského knihkupectví ve středu 15. listopadu zavítá bývalý a dosud nejznámější český vězeň Jiří Kajínek. Zájemcům bude během odpoledne podepisovat svou knihu.

Jiří Kajínek, odsouzený vrah, míří 23. května po 23 letech na svobodu z věznice v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou díky milosti, kterou mu udělil prezident Miloš Zeman.Foto: Deník / Zbranek Petr

Kajínek do krajského města Vysočiny zavítá ve tři hodiny odpoledne, kdy usedne za stůl v knihkupectví O.P. na horní části Masarykova náměstí. Čtenáři si budou moci zakoupit a nechat podepsat nové vydání jeho knihy nesoucí název Můj život bez mříží, kde vypráví o svém dětství, škole i tricích s odemykáním zámků.



„Je to akce dodavatele, který chce, aby se kniha prodávala, takže nás požádali, zda bychom to tady neudělali,“ sdělil vedoucí jihlavské prodejny Miroslav Klusák na dotaz, zda se jedná o akci knihkupectví.

Je možné, že známé jméno zájemce přiláká, avšak celkově autogramiády již moc veřejnost nelákají. „Největší zájem byl o autorku Lenku Lanczovou, kdy byla fronta až na chodník. Potom tady měla docela dost lidí také paní Zázvorková, ale teď už zájem o autogramiády upadá. Nevím, čím to je,“ dodal Miroslav Klusák.



Jiří Kajínek byl v roce 1998 odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a pokus o vraždu na doživotí. O dva roky později se mu podařilo uprchnout z věznice Mírov. V květnu letošního roku dostal od prezidenta republiky milost a byl propuštěn na svobodu.