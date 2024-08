Svoji nespokojenost vyjádřila na sociální síti Veronika Filip z hotelu a kavárny na náměstí Zachariáše z Hradce. Přidala i fotky vody, která z kohoutku tekla, a zničených hotelových ručníků.

„Celý den teče v Telči takováto voda. Nikdo na to neupozornil dopředu a ještě k tomu na na lince bylo sděleno, ze to potrvá až do soboty. Zadarmo voda není a zničené hotelové ručníky mi uhradí kdo? Rozdíl vidíte na fotkách. Tento rok je to již po několikáté. V této vodě se nechcete koupat, natož ji pít," uvedla Veronika Filip.

close info Zdroj: Veronika Filip zoom_in Špinavá voda a ručníky z telčského hotelu.

Svoji špatnou zkušenost Veronika Filip následně potvrdila i Deníku. „Museli jsme si dovézt vodu odjinud, protože v kavárně vodu s touto kvalitou používat nemůžeme," dodala k tomu Filip s tím, že informace ohledně zhoršené kvality vody, které se k lidem dostávají, jsou nepřesné. Pod příspěvkem ve skupině Telč a okolí se objevily i další reakce nespokojených obyvatelů Telče, podle nich na některých místech voda tekla málo, nebo vůbec.

Vodaři přišli v úterý odpoledne s omluvou a vysvětlením. Za problémy mohla porucha vodovodu. „Vodárenská akciová společnost se omlouvá všem zákazníkům města Telče za nepřesné informace. Vzniklá situace souvisí s realizací stavební akce v Radkovské ulici v Telči, kdy mělo plánovaně dojít v ranních hodinách k přepojení starého potrubí vodovodu na provizorní obtok. Během této činnosti došlo k zásadní poruše na potrubí, což vedlo k přerušení a zhoršení dodávek pitné vody. Tuto situaci nebylo možné předvídat a nějakým způsobem provozně ovlivnit," informovala Vodárenská akciová společnost prostřednictvím facebookového profilu telčské radnice.

Po úterních problémech vodaři přistoupili k variantě nočního přepojení. „V úterý 13. srpna od dvaadvaceti hodin do středy 14. srpna osmi hodin dojde k odstávce vody v celém městě, až na výjimečné oblasti, kde by měl být snížený tlak a zhoršená kvalita pitné vody. Od středy 14. srpna by mělo dojít k opětovným dodávkám pitné vody, v průběhu dne budeme provádět následné odkalování celé lokality, aby byla zajištěna i kvalita pitné vody," upozornila na noční odstávku Vodárenská akciová společnost.