Nový kalolis mají ve Zhoři na Jihlavsku. Starosta Vladimír Čížek vidí v jeho pořízení obrovské úspory.

Obec má vlastní ČOV, nakládání s odpady dokáže výrazně zefektivnit nedávno zakoupený kalolis. | Foto: Deník/Martin Singr

Vyvážení kalů totiž stojí velké peníze a navíc je možné vše vozit jen do Havlíčkova Brodu. „Lis zbaví kal přebytečné vody a my vyvážíme na uložení kontejner plný v podstatě vlhkého písku, který nijak nezapáchá,“ popsal starosta. Výhodou je, že tento odpad už lze odvézt i do Jihlavy.