Parkoviště Na Hrázi pro zhruba čtyřicítku aut vznikne letos v létě v Třešti. „Předpokládám, že práce začnou během prázdnin. Bude to po dodělání chodníků souvisejících s opravou průtahu,“ odhadl starosta města Vladislav Hynk. Na přeměnu zelené louky v parkovací plochu je v rozpočtu vyčleněno sedm a půl milionu.

Parkoviště bude vedle křižovatky, kde se rozdělují cesty na Stonařov a na Jihlavu, tedy nedaleko od koupaliště. „Jsou dni, kdy je opravdu horko a i když máme okolo koupaliště spoustu parkovacích míst, všichni se tam nevejdou,“ uznal Hynk. Návštěvníci biotopu tam ale zaparkují až v příštím roce.

Radnice průběžně buduje nová a nová parkovací místa, čímž ulehčuje situaci řidičům ve městě. „Lidé by byli hloupí, kdyby auta na tato místa nedávali. Zaparkované auto by mělo nechat k protějšímu obrubníku šest metrů. Ukažte mi ulici, kde zaparkované auto toto splňuje, těch míst je v městech velmi málo,“ připomněl Hynk, co říká zákon.

Co se týká parkování na náměstí, tam stačí parkovací hodiny, platit lístek lidé nemusí. Tento systém podle starosty stačí a radnice neplánuje nějaké změny. Zpoplatnit parkování na náměstí nechtějí ani v Brtnici, tam si vystačí se zákazem stání vozidel nad dvanáct metrů. „Regulace parkování byla součástí projektu revitalizace náměstí, který byl pozastaven,“ informovala starostka Miroslava Švaříčková.

Dopravní terminál v ulici 5. května vznikl předloni v Brtnici a lidé se ho už naučili využívat. „Poptávka po parkování se ještě určitě zvedne, až bude v provozu přilehlý kulturní dům a kino,“ připomněla Miroslava Švaříčková. „Přilehlá plocha terminálu je využívána také pro stání autobusu,“ dodala.

V Polné je pak podle starosty Jindřicha Skočdopole kapacita parkování dostatečná. „Samozřejmě chybí parkovací místa ve starších lokalitách, kde není ani možnost jakékoliv parkoviště vybudovat. Situace se velmi zlepšila kompletní rekonstrukcí sídliště Palackého, velké parkoviště je u polenského hradu,“ vyjmenoval. Využívané jsou i plochy na náměstí, kde se dá stále parkovat zdarma.