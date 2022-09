Luminiscenční nátěr světélkuje po nasvícení jemně nazelenalým světlem. Předpokládá se, že k nátěru došlo během druhé světové války. „Světlo je čím dál slabší. Za dvacet let to tu třeba už nebude, někteří návštěvníci se o to otřou, jiní na to sahají, i když nemají,“ podotýká průvodkyně.