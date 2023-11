Do velkého projektu se letos pustila radnice v Kamenici na Jihlavsku. Začala totiž budovat splaškovou kanalizaci v místní části Kamenička, což je projekt na více než rok.

Vybudování splaškové kanalizace v Kameničce potrvá více než rok a vyjde na desítky milionů korun. | Video: Deník/Martin Singr

Před pár dny skončila uzavírka hlavní silnice do Kameničky, práce jdou zatím podle plánu. Po mírně zpožděném začátku se dělníci dali do práce letos na začátku května. „Začátek jsme posunuli kvůli schvalovacímu procesu o dotaci. Smlouva o dílo byla uzavřená loni v červnu a o dotaci bylo rozhodnuto až letos na jaře,“ vysvětlila starostka Hana Krejčová s tím, že bez dotace, která je přes třicetosm milionů, by se stavět vůbec nezačalo.

Nyní dělníci pracují, zatím se daří držet harmonogram. „Určitě se to nestihne do zimy, dokončení je plánované na příští léto, a to včetně úprav silnice,“ uvedla starostka. Pokud to dovolí počasí, bude se na kanalizaci pracovat i přes zimu. „Určitě budou dni, kdy pracovat nepůjde, s tím počítá zhotovitel i my,“ ujistila Hana Krejčová.

Kvůli kanalizaci v Kameničce také nechce vedení městyse začínat další větší projekty. „Zatím jsme opatrní, kanalizace v Kameničce je za čtyřiašedesát milionů, největší akce za několik let, máme i bezúročnou půjčku ze Státního fondu životního prostředí a dokončujeme další rozjednané projekty,“ informovala starostka, která ve vedení Kamenise usedla před rokem.