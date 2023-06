Kam se člověk podívá, tam je kamera. To si myslí Ondřej Stárek z Třebíče. „Nejsem paranoidní, ale kolikrát si říkám, zda jich opravdu už není moc. Jdete po ulici a víte, že vás někdo odněkud sleduje. Vejdete do obchodu a jste pořád pod dohledem. Teď jsou kamery i v autech a hlídají, aby se vám probůh náhodou něco nestalo. Chápu, že to napomáhá proti kriminalitě, ale otázka je, zda by nebyla na stejné úrovni i v případě třeba polovičního počtu kamer v ulicích,“ podotkl Stárek.