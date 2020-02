Nad tím, co jí a jak žije, se pořádně zamyslela v době, kdy ji trápily ekzémy a nemohla se jich nijak zbavit. Nakonec zjistila, že je závislá na cukru. Že se doslova přecpává větrníky, čokoládami a sušenkami a že jejímu tělu to vůbec nedělá dobře. Když cukr z jídelníčku vynechala, zmizely ekzémy i další zdravotní potíže. A pak už nebylo cesty zpět. Naopak začalo nové období plné hledání, experimentování a poznávání. Ve své pestré kuchyni, na zahrádce i přírodě. Své zkušenosti a poznatky nyní maminka dvou dětí předává dál.

„Chodím přírodou a učím se poznávat, co je jedlé, jak tím obohatit náš talíř i přírodní lékárničku, abychom nebyli závislí na průmyslově vyráběných či cizokrajných potravinách a lécích. Jedlé jsou často i rostliny, které vnímáme jako plevely, nebo většina květů. Mám radost, když zjistím, že například taková jitrocelová nebo kopřivová semínka se dají jíst, a navíc obsahují pro tělo důležité látky. Přitom nám rostou přímo pod nohama. Samozřejmě si musíme dát pozor, je třeba vědět, co jíme. A učit to i naše děti,“ popisuje svůj přístup Brotánková.

Stačí se podívat na vše, co mladá maminka připravuje k snědku. Hned vám je jasné, že právě nejrůznější bylinky, plevely a květy patří mezi její oblíbence a ve svých receptech je využívá často a ráda. Jak říká, salát se slézem nebo měsíčkem se vybarví, puding ozdobený pomněnkou, maceškou nebo chrpou zkrásní, také polévky, čaje nebo osvěžující nápoje díky drobotině ze zahrádky dostanou šmrnc. Brotánková všem doporučuje, aby se občas jen tak prošli přírodou nebo zahrádkou a sezobli, na co mají zrovna chuť. Možná to tak nevypadá, ale i během zimního období, když tedy vyloženě nemrzne a nesněží, se dá v přírodě najít spousta jedlých pokladů.

V době nachlazení, rýmy, kašle a chřipek můžete pro sebe udělat něco jednoduchého, co nestojí moc námahy, ale za co vám vaše tělo poděkuje. Něco tradičního, rychlého, levného a stále více populárního. „Více a více se věnuji fermetování, hlavně kvašení zeleniny, do které přidávám zahradní i divoké bylinky a květy. Myslím, že fermentované produkty budou pro dnešního člověka čím dál důležitější. Při takzvaném mléčném kvašení, kdy se používá zelenina a sůl, totiž vznikají ty správné přátelské bakterie, které člověk potřebuje k vytvoření silnější imunity,“ vysvětluje Brotánková.

Zdravé vaření a zdravý životní styl si obecně lidé dost často spojují s tím, že je drahé. Nápady, recepty a jídla, o které se Brotánková na internetu dělí s ostatními, jsou jasným důkazem toho, že to tak nutně být nemusí. Hodně totiž záleží na přístupu i na ochotě změnit zažité stereotypy.

„Pokud má někdo pocit, že zdravý bude jen tehdy, když bude jíst doporučované specialitky z dalekých zemí, zaplatí majlant. Dá se na to ale jít úplně jinak. Doporučuji více chození ven, více tradičního sběračství, více zkoušení a experimentování, více kvašení, přírodních produktů a divokých bylin. Zato méně cukru, chemie, soli a potravin, o kterých toho moc nevíme, i méně plýtvání. Uvidíte, že tato změna vám do života přinese více radosti i zdraví,“ dodává Brotánková.

Pro toho, kdo by z jakéhokoli důvodu chtěl změnit svůj styl života, má žena jednoduchou radu. Jde to. Ale ten, kdo vám v tom může nejvíce pomoci, jste jen vy sami a vaše vnitřní síla. Nikdo jiný to za vás neudělá, žádné jiné zázračné řešení neexistuje. „Všechno, jak se děje, je tady pro něco. I to, co se nám nelíbí. Právě to, co vnímáme jako negativní, nás může v našem vývoji posunout nejvíc, když budeme chtít,“ myslí si Brotánková. A dodává, že pro někoho může její životní styl působit až moc radikálně, ale že to tak není. Je si vědoma toho, že se její děti setkávají mimo domov s různými lákadly, a tak čas od času ochutnají i to, co doma nenajdou.

"Raději si dát jednou za čas společně dort s cukrem než svým přístupem tlačit děti k tomu, aby si jej jedly někde potají, aby se maminka nezlobila,“ doplňuje Brotánková. Považuje ale za důležité, mluvit s dětmi o tom, co a jak často a proč jíme, vést je k vnitřní motivaci a zodpovědnosti za své zdraví.

Sama před lety zjistila, že člověka donutí přehodnotit své návyky až potíže, které přijdou. U ní vše odstartovaly nepříjemné ekzémy, jichž se nemohla zbavit. Konstatování lékařů, že to tak někdo má a ať zkusí kortikoidové masti, ji neuspokojilo. Hledala řešení na vlastní pěst. Pomohla kamarádka, která jedla převážně rostlinnou stravu. Přišla s tím, že by příčinou problémů mohl být cukr.

„Tím jsem se tenkrát doslova přecpávala. Jako každému, kdo je na cukru závislý, se mi od něj nechtělo. Je zjištěno, že se chová podobně jako droga. Ale podařilo se. Postupně jsem si prošla různými stravovacími styly. Dnes si z každého beru to, co mi vyhovuje,“ přidává svůj vlastní návod Brotánková. Sledovat ji můžete na Facebooku Hliněná kuchyň.