S tím, že se bude pracovat ještě příští rok, se počítalo už když práce začaly, to bylo loni na podzim. „Je hotovo zhruba pětasedmdesát procent,“ uvedl starosta Viktor Wölfl (STAN) s tím, že i když mají dělníci na práce ještě celý rok 2020, mohly by skončit už během léta.

Aktuálně je hotová většina místních komunikací, problém s tvrdým podložím byl však na krajské silnici vedoucí od kostela směrem na Jeclov. Ačkoliv práce mohly pokračovat, kvůli zimní údržbě se naplno rozběhnou opět až v dubnu.

Městys nechal mimo jiné už udělat i zkoušky těsnosti a kamerové zkoušky. Příští rok se budou napojovat domácnosti, stávající jednotná kanalizace by potom byla jen pro dešťovou vodu. „Někdo by musel kopat na pozemku nebo rozbít vjezd. Já všem radím, aby se pokusili dešťovku vsakovat na svém pozemku, pokud mají kde. Vzhledem k tomu, jaká je situace s vodou, by bylo dobré pouštět vodu co nejméně do kanalizace,“ uvažoval Wölfl.

Po dokončení všech prací bude potřeba udělat povrch. „Někde asfalt vydržel, někde se ale rozlámal. Po přípojkách zhodnotíme, kde má smysl to opravovat a kde uděláme asfalt nový,“ řekl starosta a dodal: „Myslím si, že minimálně padesát procent půjde do nového.“