ČERNÝ MED. Nabízí jej například včelař Jaroslav Hájek z Kališť. I obyčejný med, ale zato s ověřeným původem, má cenu zlata. „Med je jedna z nejvíce falšovaných potravin v republice,“ upozorňuje Hájek.

SASOVSKÉ MASO I KONOPNÉ MÝDLO. Biofarma Sasov sídlí na kraji Jihlavy a má velký úspěch s vepřovým masem z vlastních přeštíků. „Kromě známého kančího biolovečáku bych zmínil třeba špek ze suchého zrání, hovězí ve vlastní šťávě, zabijačkovou a dršťkovou polévku či mysliveckou paštiku,“ vyjmenovává oblíbené delikatesy Jiří Pykal z biofarmy. Zákazníky může zaujmout i aktuální sezonní nabídka na telecí maso plemene Aberdeen Angus včetně cenově zvýhodněné kolekce - směsného balíčku.

Podzimní novinkou v sortimentu je pak ručně vyráběné Sasovské konopné mýdlo, surovinami jsou v místě pěstované konopí a sádlo místních přeštíků. „Je vhodné i pro citlivou pokožku a denní používání, proto jde o takový náš tip na originální vánoční dárek,“ usmál se Pykal s tím, že faremní obchůdek bude otevřený ještě ve čtvrtek před Štědrým dnem.

OBLÍBENÝ RAKYTNÍK. V nedalekých Lukách nad Jihlavou či Vysokých Studnicích lze navštívit firemní obchůdky Luka a.s. „Naší chloubou jsou produkty z rakytníku,“ prozrazuje předsedkyně představenstva Alena Nováková. Konkrétně jde o slazený sirup, stoprocentní šťávu, marmeládu nebo pečený čaj z rakytníku. Je možné nechat si vyrobit také dárkový balíček. Kromě toho je nabídce například i sušený čaj nebo mléčné produkty, ty ale není dobré nechávat v teple pod stromkem. Řešením je darování poukázky na nákup.

VOUCHERY NA SPORT I NA JÍDLO. Panský dvůr v Telči má bohatý výběr. Může to být jednoduchý poukaz do restaurace nebo na lezeckou stěnu, ale třeba i takový, který umožní ubytování, využití volnočasových aktivit, prohlídky pivovaru nebo putování za pivním řemeslem. „Univerzální dárkový poukaz je u velmi oblíbený. Obdarovaný si může vybrat, po čem touží,“ potvrdila Klára Kovářová z Panského Dvora. Poukázkou lze někoho „poslat“ i do Vodního ráje, rodinného zábavního parku Robinson nebo na dobrou večeři v některé z restaurací.

NĚCO PRO PATRIOTY. V jihlavském infocentru jsou k dostání keramické hrnky, skleničky, bloky, zvonečky, publikace o Jihlavě, trička nebo například látkové tašky. Novinkou pak bude nová desková hra na téma Jihlavy, která by měla do infocentra dorazit každým dnem. Dárkem spjatým s Jihlavou pak může být i bylinný likér Mahlerovka, k dostání je v Jihlavě a v Telči.

DŘEVĚNÉ HRAČKY. Těsně za hranicí okresu, v Nížkově, vznikají dřevěné a kreativní hračky pod značkou Woodhračky. „Velmi prodávanou hračkou se v letošním roce stala Motorická kostka,“ sdělila podnikatelka Radka Stehlíková a pokračovala: „Nejprodávanější jsou ale určitě Magnetibooky, kterých máme 14 druhů. Velice oblíbené jsou i Sametové voskovky vhodné i na tělo a originální italské puzzle značky Ludattica.“ Její osobní netradiční tip je pak Dřevěná Biatlonová malorážka Martina Fourcada.

PIVNÍ PŘEKVAPENÍ. V případě dárků pro muže snad nelze vybrat špatně při návštěvě podnikové prodejny Pivovaru Jihlava. „Kromě všech druhů piv z pivovarů skupiny Pivovary Lobkowicz zde zákazníci mohou zakoupit nejrůznější suvenýry, oblečení nebo dárkové balení piv,“ vyjmenovala Martina Husková z marketingu skupiny Pivovary Lobkowicz, do které jihlavský pivovar patří.