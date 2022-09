Vedení města o celé problematice diskutuje velmi podrobně, řeší velikost košů i otázku, jestli na náměstí vůbec mají být. „Jedna teorie říká, že by ve veřejném prostoru vůbec neměly být koše a měli bychom si všechno nosit domů, druhá že mají být koše co největší, pak je levnější svoz,“ vyjmenovala. Z jejího pohledu by mělo být košů více a být větší, mimo širší centrum téměř nejsou, ale vše je otázka peněz.

Další kandidát na primátora, Petr Ryška za koalici ODS a KDU-ČSL, s čistotou města spokojený není. Podle něj se v této otázce prolínají odbor dopravy a odbor životního prostředí. „Když ten papír letí ze silnici na trávu a pak zpět na silnici, nikdo neví, kdo ho má vlastně sebrat,“ přiblížil situaci. „Dva odbory nejsou schopné se mezi sebou domluvit,“ dodala primátorka.

Lídr Hnutí ANO Radek Popelka a Vít Zeman ze Žijeme Jihlavou se shodli, že bude stačit, když si každý sebere, co mu upadne. „V zahraničí se lidé bojí cokoliv odhodit, protože je za to tisíc euro pokuta,“ řekl Zeman s tím, že by měli být důslední i jihlavští strážníci. Lídr uskupení Žijeme Jihlavou si dále myslí, že když bude město žít a bude kam se dívat, lidé nebudou koukat, kde je nepořádek na zemi nebo plný koš.

Hovořilo se také o investicích. „Je dobré si uvědomit, že město má na investice kolem tří set milionů ročně, ale zhruba deset miliard tady investují soukromí investoři. Máme dluh v tom zlepšit spolupráci,“ usoudil Zeman. Jelikož Jihlava nemá dostatek prostoru pro fotovoltaiku, vidí možnost „vypůjčit si“ střechy logistických areálů a tam umístit solární panely. Stejně tak by průmyslová zóna mohla dodávat teplo do Slavíčkovy ulice. Příští týden mají na magistrát přijít zástupci minimálně sedmi firem.

V otázce, co se za uplynulé čtyři roky podařilo, byly odpovědi značně odlišné. Čtyři z kandidátů se shodli, že úspěchem bylo ukončení vodohospodářského sporu a převzetí infrastruktury. Jinou odpověď měl pouze Radek Popelka. „Co se této koalici povedlo jako jediné, bylo udržet se celé čtyři roky. Nebyl to tým, byla to sbírka solitérů, která se držela u moci stůj co stůj,“ zhodnotil.