Kapří den v Jihlavě připomene slavnou obranu města po přepadení

autor externí

Kapří den. Obnovená tradice v Jihlavě připomene 621 let od slavné obrany města v roce 1402. Na památku šťastné záchrany se Kapří den slavil sto let po přepadení Jihlavy rok co rok. Vždy velkým shromážděním a průvodem. Každý kněz z Jihlavska dostával tučného kapra a sedm grošů, za které si tehdy člověk mohl dopřát tři dobrá jídla.

Obraz se scénou přepadení Jihlavy roku 1402. Freska z 16. století s barokní přemalbou. Presbytář kostela Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Stanislav Jelínek