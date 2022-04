Návštěvníky sobotní kulturní akce od zábavy neodradila ani nečekaná zima a sníh. Pod jihlavským parkánem se maminky trpělivě hřály u planoucí vatry, zatím co jejich děti, namačkané jako sardinky, sledovaly ve stanu loutkové divadelní představení. „Na návštěvnost si opravdu nemůžeme stěžovat,“ poznamenala v informačním stanu u parku Gustava Mahlera už notně promrzlá Sára Lagronová. A dodala, že děti se do her a soutěží přímo hrnou. Každou hodinu pořadatelé navíc losovali mezi dětmi dva šťastlivce, kteří si donesli domů na památku plyšového kapříka.