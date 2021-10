„Jsem akorát v karanténě. Končí nám ve čtvrtek. Hygiena domů poslala nenaočkované a ty s příznaky. Ostatní žáky jsme dali do zbylých tříd. Ovlivnilo to dvacet dva dětí. Máme zakázané zkoušky, žáci nechodí do tanečních ani do dramaťáku. To, co jde, učíme distančně,“ řekla ředitelka Dana Foralová.

Doma zůstala i dcera Jany Formánkové. „Dcera je očkovaná a měla i negativní test. Doma zůstala, protože neměla dva týdny od vakcíny. Nemohla kvůli tomu ani jít na své vystoupení. Museli jsme vyřešit absence a nahrazení výuky. Ve škole si pak dožene testy. Zvládnou se to dá, ale bylo by nepříjemné, kdyby se to mělo opakovat víckrát,“ popsala svou zkušenost.

Do karantény musí jít všichni, kdo se dostali do kontaktu s nakaženou osobou. Výjimku mají jen očkovaní a ti, u kterých uplynulo sto osmdesát dní od prodělání nemoci. „Od září jsme nemuseli uzavřít žádnou školu, týká se to jen konkrétních tříd. Zatím jsme onemocnění řešili u devadesáti devíti školek a školách. Číslo ještě poroste,“ uvedla hygienička a ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Kamila Hodačová.

Karanténou si prošlo devadesát devět škol



Žádná škola nebyla uzavřená



Týká se to i mateřských kol



Pokud se ve třídě potvrdí pozitivní osoba, tak všichni, kdo s touto osobou přišli do kontaktu (tzv. rizikové kontakty), vyjma osob plně očkovaných a osob které v uplynulých 180 dnech onemocnění prodělali, musí jít do karantény



Rizikové kontakty zůstanou v karanténě čtrnáct dní, podrobí se PCR testu

Na katolickém gymnáziu v Třebíči měli minulý týden studenty z Erasmu. „Přijeli z Polska, Lotyšska a Turecka. Dodržovali jsme hygienická opatření a vše proběhlo standartně. Nikdo se nenakazil. Měli jsme tu jednu nemocnou žačku na začátku října. Ti, kdo s ní byli v kontaktu a neměli očkování, šli okamžitě do karantény. Studenti pak nahlašují, kdo se doočkoval. Je to důležité kvůli školním akcím. Příští týden jdeme totiž do kina,“ popsala učitelka Michaela Avkovská.

Osobní zkušenost má i Helena Průžová z Třebíče. Karanténu zažívají obě její dcery ze Základní školy Benešova Třebíč.

„Mladší dcera zůstane doma do středy, ta starší do pátku. Kromě učitelky totiž byli nemocní i spolužáci. Ale ve škole nebude tři týdny, protože příští týden jsou prázdniny. Doma teď máme online výuku. Není to nejlepší start do školního roku. A mrzí nás, že ve škole teď zrušily kroužky, holky je navštěvovaly,“ dodala na závěr.