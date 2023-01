Kašpar, Melichar a Baltazar na cestě k vám. Tři králové koledují v Lukách

Rozdat pokladničky, křídy a cukříky. Předat mapky a případně vysvětlit, jaké domácnosti navštívit. Zájemcům dát tříkrálovou korunu. Vysvětlit, na co půjdou peníze ze sbírky. Zopakovat si koledu. Dostat požehnání od místního faráře. Úkolů, které je třeba v sobotním ránu splnit, je více, než by se mohlo zdát. Tři králové v Lukách vyšli do ulic.

V Lukách se vydalo do ulic městyse a přilehlých obcí šedesát králů plus doprovody. | Foto: Deník/Martin Singr