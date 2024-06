Ráda bych vysvětlila, že to, že jsme neobhájili oblast Jihlavska neznamená, že nás tady nikdo neuvidí. Linky se různě protínají, pořád do Jihlavy a na autobusové nádraží jezdit budeme, lidé nás nebudou tolik potkávat na Telečsku. I dnes k nám dojížděli řidiči z Havlíčkobrodska, pro ty to bude výhodnější. Ostatním řidičům nabídneme takovou práci, aby jim to vzhledem k místu bydliště vyhovovalo.

My jsme získali 4,2 miliony kilometrů ročně navíc. Budeme muset pořídit jednašedesát nových autobusů a získat pětasedmdesát nových řidičů, a to minimálně. Obecně výběrové řízení, které kraj vypsal, má požadavek na větší počty řidičů. Mění se jízdní řády.

V první řadě bych chtěla říct, že si za nabídkou, kterou jsme podali na Jihlavsko, stojíme. Je to z toho důvodu, že uzavíráme smlouvu na deset let dopředu. Musíme počítat s riziky, která se během těch deseti let mohou objevit, a rozhodně jsme nechtěli snižovat kvalitu naší dopravní techniky. Samozřejmě jsme počítali s navyšováním mezd, ty hrají také velkou roli. Víme, že spousta řidičů je v předdůchodovém nebo důchodovém věku a je před námi otázka, jak získat nové řidiče. Budeme je muset zaplatit a vychovat si je. Za cenu, která vyhrála, bychom jezdit neuměli.

Budou autobusy nadále modrobílé, nebo budete muset mít modrozelenou barvu dle standardu VDV?

Starší autobusy, které jsme nakoupili před výběrovým řízením, budeme moci dojet v modrobílých barvách. Nově pořízené pak budeme muset přizpůsobit požadavkům kraje, to znamená zelenomodré.

Kolik máte aktuálně autobusů a kolik jich bude za rok touto dobou? A bude všechny kde zaparkovat?

Nyní máme autobusů 225, za rok to bude 279. Určitě všechny zaparkujeme, samozřejmě třeba na Havlíčkobrodsku nebo na Velkomeziříčsku budeme muset najít odstavné plochy. Ale nepotřebujeme hledat areály, opravce a podobně. Půjdeme cestou pronájmu a budeme spolupracovat s někým místním. Nový dopravce tady na Jihlavsku musel taky nakoupit nové autobusy a první dva roky nebude v podstatě potřebovat opravny, to až později.

Bude ICOM transport v některé z nových oblastí budovat či vylepšovat své zázemí?

My vždy budujeme pro šoféry kvalitní zázemí. Troufám si říct, že se s námi v tomto směru konkurence nemůže srovnávat. Protože naše filozofie je, že řidič musí trávit svůj čas mezi spoji tak, aby pak nebyl unavený a byl co nejvíce příjemný k cestujícím. Tam, kde bude větší shluk řidičů, tam pro ně budeme zajišťovat šoférky podle našich standardů. Co se týká řízení dopravy, my jsme společnost, která hodně investovala do software, s autobusy komunikujeme online, sbíráme data a tak umíme dispečersky celou republiku řídit, když to trochu přeženu, z jednoho místa. Další výhoda nové techniky je, že minimálně opravujeme, nepotřebujeme dílny, garážmistra a podobně. Pracujeme trochu odlišně od ostatních dopravních společností.

Den dětí 2024. Wednesday, Šmoulové i Tlapky. Víme, kde na vás čekají pohádky

Nový dopravce bude potřebovat zajíždět na autobusové nádraží – na podmínkách pronájmu jste domluveni, nebo jednání zatím nezačala?

To vůbec nemá nic společného s výběrovým řízení na dopravní obslužnost. Autobusové nádraží má zákonné podmínky, jak se musí provozovat, a jestli tam jezdí jeden nebo jiný dopravce, to nemá vliv na to, kdo obsluhuje okolí autobusového nádraží. Samozřejmě tam pustíme všechny podle jízdních řádů, těmi se musíme řídit.

Tam je to tedy jasné. Ale bude ICOM transport ochotný sdílet kapacitu servisu či parkoviště s konkurencí, která ho na Jihlavsku vystřídá?

Nejsme společnost, která by dělala trucy nebo něco takového, to určitě ne. Ale na druhou stranu, nejsme tady jediní, kteří umí nabídnout odstavnou plochu i servis. Možná ani nebudeme osloveni k servisu nebo parkování. To je otázka na nového dopravce.

Takže žádnou nevraživost vůči konkurenci necítíte?

Je to konkurenční prostředí, jednou někdo prohraje, někdo vyhraje. I my jsme kolikrát vyhráli oblast, kde jezdil místní dopravce. Téměř vždycky jsme se slušně domluvili a nakonec je to příjem pro dopravce, který tam nejezdí, ale poskytuje nám služby.

Na náměstí jsou nové lavičky. Jihlavané kritizují, že stály 380 tisíc

Aktuálně je doba školních výletů, které často zajišťuje ICOM transport – zůstane tato možnost pro školy i příští rok?

Zůstane, protože dispečink v Jihlavě zůstává, stejně jako určitý počet autobusů vyčleněný pro tyto akce. Jsou to jednodenní zájezdy pro důchodce, jezdíme do zahraničí, vozíme děti do bazénů, tomu se budeme věnovat i nadále. Možná si to lidé neuvědomují, ale minimálně deset let nejezdí do práce ničím jiným jak Mercedesem, a to si myslím, že se změní. Jinak ale bude autobusová doprava zachovaná.