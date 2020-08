„Elektroinstalace byla v havarijním stavu a na to se navázala spousta dalších problémů. Děláme i omítky, podlahy, dáme nové dveře, týká se to i vody a odpadů,“ vyjmenovala místostarostka Puklic Lucie Doležalová a pokračovala: „Domluvili jsme se, že součástí bude i nová střecha, aby do budovy nezatékalo. Opraví se i jídelna a školní kuchyně.“

Sto třicet dětí bylo potřeba na tři měsíce umístit jinam. Ale kam? „První jsme oslovili základní školu v Brtnici, protože jí máme nejblíž. Ta byla ochotná nám vyjít vstříc, ovšem nevejdou se tam všechny děti,“ začala popisovat ředitelka školy Jaroslava Němcová.

Využít prostory, které nefungují jako škola, by bylo příliš komplikované. Obrátila se tedy na krajský úřad, pak na jihlavský magistrát a nakonec uspěla. „ZŠ Jungmannova nám pak poskytla celý uzavřený pavilon, kde máme prostor jen pro sebe a jsme za to moc vděční,“ řekla ředitelka.

Děti z obou škol se přitom nebudou potkávat v budově ani v jídelně. „Uzpůsobili jsme situaci rozvrh. My máme vyčleněnou hodinu, kdy bude chodit na obědy naše škola a pak jsou hodiny pro děti z Puklic,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Jungmannova Ivana Málková s tím, že každá škola má vlastní pracovníky pro výdej jídla.

Za novou školu to stojí

Ve čtvrtek odpoledne pak škola spolu s rodiči dětí stěhovala. Šatní skříňky do obou škol, do Jihlavy ještě nábytek, lavice a židle do jedné třídy „Od začátku jsme věděli, že si tuto třídu vybavíme, jinak nám ZŠ Jungmannova vše poskytla,“ podotkla Jaroslava Němcová.

Děti budou mít začátek roku zpestřený, jak říká Lucie Doležalová, každodenním výletem. Vesměs se na to těší. „Malé děti, prvňáčci, se toho možná trochu obávají, bude to pro ně náročnější, ale škola je hezká. Starší děti čekají, kdo bude v Brtnici, s kým se tam budou muset bavit,“ usmála se ředitelka školy v Puklicích a dodala: „Snažíme se, aby to děti i rodiče pocítili co nejméně. Za novou školu to stojí.“

Velké úsilí bylo potřeba věnovat autobusové dopravě. „Děti, které máme cestou, nabíráme. Udělali jsme jízdní řád tak, abychom odvezli i děti, které přijedou do Puklic linkovým autobusem,“ řekla Jaroslava Němcová k rannímu jízdnímu řádu a pokračovala odpoledním: „Po vyučování nebudou děti stíhat autobusy do okolních obcí, takže objedeme opravdu všechny vesnice, kde máme děti a dovezeme je až domů.“