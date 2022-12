Zeměpisná společnost Morava ve spolupráci s Chaloupkami Brtnice se přitom letos zapojila do projektu poprvé. „Máme oddíly skautského typu a členové budou mnohem více empatičtí, když budou pomáhat dětem stejného věku,“ vysvětlil vedoucí Zeměpisné společnosti Morava Martin Kříž, který se do projektu jako dárce zapojoval už dříve. Nyní nabídl prostory, dostatečně velkou klubovnu. Odpoledne pak pomáhají s vybíráním dárků i samotné děti.

V Brtnici chtějí do konce týdne, tedy do čtvrtého prosince, vybrat 210 balíčků, které pak udělají veselejší Vánoce dětem z chudých rodin. Bude to přes Charitu Jihlava a jihlavský F Point. Veřejnost si na internetu vybírá, jestli chce obdarovat chlapce nebo dívku a v jakém věku. „Máme přislíbeno osmaosmdesát balíků, hledáme ještě zhruba polovinu. Více dárků máme pro holky, pro kluky od šestnácti do sedmnácti let zatím máme nula dárků,“ uvedl aktuální počty v pondělní podvečer Kříž.

Krabice od bot letos nevybírá nikdo v Jihlavě ani v Třebíči, v Brtnici tak doufají, že lidé dovezou dárky k nim. Plusem je například fakt, že se dá vedle sběrného místa pohodlně a bezplatně zaparkovat. Ne každý přitom donese jen jednu krabici, rekordmankou je zatím jedna dárkyně, která do donesla třináct krásně zabalených krabic.

V celém projektu vidí Martin Kříž hned několik pozitivních aspektů. „Člověk může poslat dál věci, které doma neotevřel, vlastně je nepotřebuje. Nebo přečte knížku a řekne si, to by se mohlo líbit klukovi, který je stejně starý jako já,“ popsal a pokračoval: „Se mnou vybíral a balil dárky můj syn a poprvé napsal tak dlouhou slohovou práci, krásný dopis.“

Sběrná místa na Vysočině:



- YMCA Pelhřimov



- Krabice od bot Havlíčkův Brod



- Chaloupky Brtnice



- Diakonie ČCE Myslibořice



- Fara Rouchovany



- Skládek pro pěstouny a maminky v nouzi, Škrdlovice



- Spolek pro Herálec



- Obecní úřad Bory



- BJB Křídla, RR Žďársko, ČCE Nové Město na Moravě