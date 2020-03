O koloběžku Yedoo se mohou ucházet lidé v každém okresním městě Vysočiny, kteří budou v květnu ekologičtí. Jinými slovy budou pravidelně jezdit do práce na kole. Mohou také chodit pěšky nebo využívat hromadou dopravu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Brabec

Jedinou podmínkou pro zařazení do soutěže je přihlásit tým o počtu dvou až pěti osob pod jedno z okresních města a během května absolvovat alespoň dvě třetiny cest do práce a zpět na kole nebo pěšky. Jako ekologický způsob přepravy se počítá i využití hromadné dopravy. „Jde o to nahradit co nejvíce individuální cesty autem,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.