Kemp Nomád v Jihlavě: zájemci se ubytují v karavanech i na posedu

/FOTO/ V karavanech a posedu se od prvního srpna do třetího září ubytují zájemci v Jihlavě. Netradiční příležitost jim nabídne Kemp Nomád v blízkosti zoologické zahrady. Dostanou navíc volný rodinný vstup na Bránu Matky Boží a do Domu Gustava Mahlera, zatímco děti získají volný vstup i do zoo.

K pobytu v Kempu Nomád patří také volný vstup pro děti do jihlavské zoologické zahrady. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adéla Poláčková