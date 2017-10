Kino má rád, ale už ho v Polné nechce provozovat

Polná – S prvním říjnovým dnem podal výpověď provozovatel polenského kina Jakub Skočdopole. O chod kina a jeho kulturní program se staral dva roky. Zájmem města, kterému kino patří, je aby fungovalo dál.

Kinosál v Polné po rekonstrukci.Foto: Archiv městského kina Polná

„Vedení města i obyvatelé byli s fungováním kina spokojení. Je to velká škoda,“ okomentoval situaci tajemník polenské radnice Petr Klíma. Tříměsíční výpověď Jakuba Skočdopole schválila rada města před několika dny na začátku října.



Nový provozovatel by měl nastoupit od 1. ledna. „Nebo 1. února, to bychom se ale museli domluvit se současným provozovatelem, zda by byl ochotný ještě v lednu zajistit promítání,“ upřesnil Klíma.



Výběrové řízení na nového provozovatele ještě není vypsané. Nejprve ho totiž musí schválit rada města, která se znovu sejde až 1. listopadu. „Rada města na zasedání také rozhodne o dalším programu, fungování kina a případných změnách,“ dodal Klíma.

Jakub Skočdopole se svým týmem brigádníků se bude o chod kina starat jen do konce letošního roku. „Kino mám rád, ale už ho nechci provozovat. Po dvouleté bilanci jsem se rozhodl, že se už této činnosti nebudu dále věnovat,“ zdůvodnil svůj odchod. Dle něj by město mělo vybrat člověka, který bude mít kino rád a bude mu moct věnovat hodně času. „Mému následovníkovi rád pomůžu a poradím,“ dodal Skočdopole.



Obyvatelé Polné se o své kino a jeho kulturní program nemusí obávat. „V zájmu města je, aby fungovalo dál,“ ujistil Klíma. V prostorách kina se totiž nejen promítají filmy, ale i hraje divadlo. Už v neděli 22. října se mohou děti těšit na divadelní představení. V kině vystoupí ochotníci z Měřína s pohádkou O líné babičce. Začátek je v 17 hodin a vstupné 5O korun. „V pátek 8. prosince bude na programu komedie Domácí štěstí s herečkou Ivou Hüttnerovou v hlavní roli,“ připomněl blížící se profesionální divadelní představení Skočdopole.