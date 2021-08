Kino Panorama v Lukách nad Jihlavou po delší pauze způsobené koronavirem od 14. srpna opět funguje. Bude ale potřebovat rekonstrukci, která vyjde na desítky milionů korun.

Kino Panorama v Lukách nad Jihlavou po delší pauze způsobené koronavirem od 14. srpna opět funguje. Bude ale potřebovat rekonstrukci. | Foto: Deník/Martin Singr

Vedení městyse si nechá vypracovat projekt, který stanoví, co vše je potřeba opravit. Stále přitom hrozí i varianta, že bude nutné budovu zbourat. „Budoucnost se bude odvíjet od toho, jestli bude poptávka po kinu,“ uvedl starosta Viktor Wölfl. Kino si totiž ani v době, kdy promítalo, nebylo schopné vydělat na svůj provoz. „Ročně potřebovalo dotaci minimálně půl milionu. Kdyby bylo každé přestavení vyprodané, bylo by to na hraně, ale někdy je zájem menší,“ vysvětlil starosta.