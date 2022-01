Není to však z důvodu počasí, jak by se mohlo zdát při pohledu na teploměr. „Plusové teploty by systému chlazení neměly vadit a mělo by se normálně mrazit. Dnes se ale porouchal agregát a vždy po nahození znovu spadne a nefunguje, takže led není kvalitní a dnes se bruslit bohužel nebude,“ informoval mluvčí radnice Radovan Daněk.